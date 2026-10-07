Captan a sujeto incendiando un automóvil en calles de la capital de Guanajuato

Sujeto incendia automóvil en Guanajuato. Foto: Pexels.

En redes sociales se compartió un video que captó el momento justo en que un sujeto incendia un automóvil en calles de la capital de Guanajuato. A pesar de que la grabación ha comenzado a viralizarse, hasta el momento las autoridades municipales no han dado a conocer si ya se ha iniciado una investigación.

Sujeto incendia automóvil en calles de la capital de Guanajuato

Usuarios y medios de comunicación compartieron un video en el cual se puede ver cómo un sujeto incendia fácilmente un automóvil en calles de la capital de Guanajuato.

De acuerdo con reportes, estos hechos habrían ocurrido en uno de los callejones de la colonia Cerro del Cuarto, sin conocerse todavía cuál específicamente.

Momento en que una persona prende fuego a un vehículo estacionado en uno de los callejones del Cerro del Cuarto en Guanajuato capital. En las imágenes se observa como el presunto responsable, que por su complexión aparenta ser menor de edad, rocía un líquido flamable y en solo 8 segundos le prende fuego al auto para después huir tras ser descubierto por su dueño. #Guanajuato — 𝕃𝕦𝕔𝕪 (@luz_adriana_gto) October 6, 2026

Incendió el vehículo en solo 10 segundos y escapó

En la grabación captada por una cámara de seguridad de una casa, se observa como de uno de los callejones del Cerro del Cuarto aparece un sujeto, quien se acerca a un automóvil de color rojo estacionado y luego le rocía lo que parece ser un líquido inflamable.

Tras esparcir el líquido desde el cofre hasta la cajuela del vehículo, el hombre parece encender un cerillo para luego arrojarlo contra el coche, el cual comienza a incendiarse rápidamente.

De esta manera, en tan solo diez segundos, el sujeto le prende fuego al automóvil y después escapa rápidamente, desapareciendo del encuadre de la cámara de seguridad.

Presunto dueño descubre su auto en llamas

En el video, luego de que el sujeto huye del lugar, aparece un hombre en el balcón de una de las casas del callejón, que al parecer es el dueño del automóvil, quien solamente observa como está envuelto en llamas e intentando ubicar a quien provocó el incidente.

Según reportes en redes sociales, quien incendió el vehículo parece ser un menor de edad, aunque es difícil distinguir esto por la calidad del video.

Hasta ahora, autoridades de la capital de Guanajuato no han dado a conocer mayor información sobre este hecho, si ya comenzaron una investigación o si ya hay algún sospechoso detenido. Esto a pesar de que en las últimas horas el video se ha vuelto viral.

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