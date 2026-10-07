Megapuente en San Luis Potosí: no habrá clases durante 5 días

San Luis Potosí tendrá megapuente por Xantolo y Día de Muertos. Foto: Pexels

Estudiantes y personal educativo de San Luis Potosí tendrán un periodo de descanso de cinco días con motivo de las celebraciones de Xantolo y Día de Muertos, de acuerdo con el anuncio realizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El periodo comprenderá del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre, por lo que las actividades escolares se reanudarían el martes 3 de noviembre.

¿Cuándo será el megapuente por Xantolo?

El periodo anunciado contempla las siguientes fechas:

Jueves 29 de octubre: inicio del descanso

inicio del descanso Viernes 30 de octubre: descanso

descanso Sábado 31 de octubre: actividades de Xantolo y Día de Muertos

actividades de Xantolo y Día de Muertos Domingo 1 de noviembre: actividades tradicionales

actividades tradicionales Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos

Día de Muertos Martes 3 de noviembre: reanudación de clases, de acuerdo con el anuncio

El gobernador explicó que la medida busca facilitar los traslados de las familias hacia distintos municipios de la Huasteca Potosina, donde se desarrollan actividades relacionadas con el Xantolo.

¿Por qué habrá megapuente en San Luis Potosí?

La medida tiene como objetivo facilitar la movilidad de las familias durante una de las temporadas con mayor actividad turística en la entidad, además de incentivar el turismo interno y promover las tradiciones de la región.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre se prevén actividades que incluyen danzas, música, altares y gastronomía, como parte de las celebraciones de Xantolo y Día de Muertos.

Gallardo Cardona invitó a las familias potosinas a visitar los municipios de la Huasteca y participar en las festividades tradicionales.

Recomiendan planificar visitas a panteones

Las autoridades también recomendaron a la población planificar con anticipación sus visitas a los panteones durante las celebraciones de Día de Muertos.

El llamado busca evitar aglomeraciones y permitir que las familias puedan acudir a los cementerios de manera ordenada y segura para recordar a sus seres queridos.

El gobierno estatal señaló que el periodo de descanso también busca favorecer la participación de las familias en las festividades y contribuir a la preservación de las tradiciones de la Huasteca Potosina.

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