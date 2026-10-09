Las de hoy | 9 de octubre de 2026

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 9 de octubre de 2026

El Universal: Congreso se distrae en ocurrencias legislativas

La 66 Legislatura ha estado marcada por iniciativas intrascendentes de todas las bancadas, como la Ley Antimemes o modificar el nombre de Margarita Maza inscrito en San Lázaro.

Reforma: Pierden 6 mil millones de pesos hoteleros de Quintana Roo

Impactan caída de visitantes y mala conectividad.

Excélsior: Protegerán elecciones del crimen organizado

El Gobierno federal trabaja en la identificación de focos rojos para prevenir la intervención de la delincuencia en los comicios, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Milenio Diario: Morena a PT: “Ni presión gringa ni cesiones a grupos de interés”

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones descartó injerencia de Estados Unidos en la selección de candidatos para las elecciones de 2027 y llamó a mantener la unidad del bloque.

La Jornada: Creció 14% la inversión extranjera directa en enero-junio

Signo de confianza: Sheinbaum.

El Financiero: División de opiniones en Banxico sobre futuro de tasas

Posturas encontradas entre miembros de la Junta de Gobierno; la mayoría plantea retomar ciclo de bajas.

El Economista: Importación de gas natural a México alcanzó volumen histórico en julio

Trajo de Estados Unidos 7 mil 341 millones de pies cúbicos al día en promedio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.