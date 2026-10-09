Huracán Isaias se intensifica a categoría 3 en el Golfo de México

Huracán Isaias se aleja de México como categoría 3. Foto AFP

El huracán Isaías se intensificó a categoría 3 este viernes en el Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, mientras avanza hacia las costas de Estados Unidos. Ante el pronóstico de impacto, las autoridades de Florida y Alabama declararon estado de emergencia y ordenaron evacuaciones desde el jueves.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón se encontraba a 275 kilómetros de la desembocadura del río Misisipi, en la costa sur del país, y se desplazaba a una velocidad de 24 km/h.

El organismo pronosticó que el huracán Isaías tocaría tierra en Estados Unidos durante la noche del viernes o la madrugada del sábado. La zona de posible impacto comprende áreas cercanas a la desembocadura del río Misisipi, Alabama y Florida.

El NHC pidió a la población que se encuentre en la trayectoria del fenómeno mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y evacuar si las autoridades locales así lo solicitan.

¿Qué estados de Estados Unidos están en alerta por Isaias?

Florida y Alabama declararon estado de emergencia desde el jueves ante los posibles efectos del huracán. Las autoridades también pusieron en marcha medidas preventivas en zonas costeras expuestas a inundaciones.

En el condado de Escambia, ubicado en el noroeste de Florida, se ordenaron evacuaciones en algunas áreas costeras a partir del mediodía del jueves. La medida respondió al riesgo de inundaciones asociado con el paso del ciclón.

En Pensacola, ciudad situada en ese condado, trabajadores de empresas eléctricas se instalaron en hoteles de la zona junto con maquinaria y equipos para responder a posibles cortes de energía.

Además, se habilitaron algunos albergues para atender a la población que pudiera necesitar refugio ante los efectos del huracán.

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron que mantienen la coordinación con los gobiernos locales para organizar la respuesta ante el fenómeno meteorológico.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidió a través de la red social X que las personas que se encuentran en la ruta de la tormenta tomen medidas para prepararse.

Huracán Isaias amenaza con lluvias, inundaciones y aumento del nivel del mar

Además de los daños que pueden provocar sus vientos, el huracán Isaías representa un riesgo por las lluvias intensas, las inundaciones repentinas y el aumento del nivel del mar en las zonas costeras.

Estos efectos pueden afectar a las comunidades cercanas a la trayectoria del ciclón, por lo que el NHC pidió a los residentes seguir las instrucciones de las autoridades y cumplir con las órdenes de evacuación cuando corresponda.

El organismo mantiene como referencia la región que abarca la desembocadura del río Misisipi y sectores de Alabama y Florida, donde se prevé que el sistema toque tierra.

La intensidad de un huracán se mide mediante la escala Saffir-Simpson, que comprende cinco categorías. Isaías alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según los datos difundidos por el Centro Nacional de Huracanes.

Isaias, el primer huracán del Atlántico en la temporada

El ciclón Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada del Atlántico en alcanzar esa condición durante el año referido en el reporte. Su formación ocurrió en octubre, una fecha tardía para el primer huracán de la temporada.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se trata de la fecha más tardía para la aparición del primer huracán atlántico desde al menos 1905.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico comprende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque durante esos meses pueden formarse tormentas tropicales, el primer huracán suele aparecer antes de octubre.

La formación tardía de Isaías contrasta con la actividad registrada en el océano Pacífico, donde se desarrollaron varios huracanes durante el mismo año. Entre ellos se encuentra Polo, que alcanzó la categoría 5, el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson.

¿Por qué hay diferencias entre la actividad del Atlántico y el Pacífico?

Los meteorólogos atribuyen parte de las diferencias en la actividad ciclónica de ambos océanos al fenómeno de El Niño, de acuerdo con la NOAA.

Este fenómeno climático provoca un calentamiento de las aguas del Pacífico y modifica los patrones de viento y lluvia. Esos cambios influyen en las condiciones atmosféricas que favorecen o dificultan el desarrollo de ciclones tropicales.

Mientras el Pacífico registró varios huracanes durante el año referido en la información, el Atlántico tuvo una formación tardía de su primer sistema en alcanzar la categoría de huracán.

El avance de Isaías hacia las costas estadounidenses mantiene bajo vigilancia a las comunidades de Florida y Alabama, donde las autoridades ordenaron medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias, inundaciones y posibles afectaciones por viento.

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