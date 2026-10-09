Trabajadores del IMSS instalan campamento en Reforma; ve rutas alternas

Bloqueo en Reforma. Foto: Twitter @OVIALCDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquean el tránsito en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX). Las afectaciones viales comenzaron este viernes 9 de octubre desde la mañana.

Como alternativa vial se recomienda el uso de Avenida Chapultepec y el Circuito Interior.

07:10 #PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y la Gta. de la Diana Cazadora, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/TRc5MduSsR — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2026

Información en desarrollo…

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