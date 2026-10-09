La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de octubre de 2026

La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, presenta el decreto para “garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”.

Con esto, se prohíbe a las plataformas digitales permitir a niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:

-Discursos de odio, extremismo violento

-Violencia en el entorno escolar

-Conductas ilícitas

-Abuso, explotación o violencia sexual

-Acoso y ciberacoso

-Suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios

-Ciberbullying

-Material sexual explícito



Para lograrlo, se obliga a las plataformas digitales:

-Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia

-Crear herramientas de supervisión para madres y padres

-Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos

-Clasificar contenidos por edad

-Privacidad y seguridad activas de forma predeterminada



Las plataformas deberán colaborar con las autoridades en:

-Tener un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos

-Preservar y entregar información y evidencia solicitada

-Alertar inmediatamente a las autoridades cuando se identifique contenido que atente contra la vida



Claudia Sheinbaum precisa que este decreto se trabajó con expertos para garantizar que las plataformas “sean espacios seguros” para niños y adolescentes.

La Consejería Jurídica seguirá trabajando para afinar el documento y dialogar con las plataformas para su publicación a más tardar el 13 de octubre.