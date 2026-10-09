La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de octubre de 2026
Conoce los temas abordados por la presidenta de México este viernes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 9 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 9 de octubre de 2026
Presentan decreto para regular las redes sociales para niños y adolescentes
Claudia Sheinbaum subraya que el nuevo decreto surge tras el incidente de Coahuila, donde dos jóvenes perpetraron un ataque en una escuela.
La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, presenta el decreto para “garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”.
Con esto, se prohíbe a las plataformas digitales permitir a niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y videos que generen o promuevan:
-Discursos de odio, extremismo violento
-Violencia en el entorno escolar
-Conductas ilícitas
-Abuso, explotación o violencia sexual
-Acoso y ciberacoso
-Suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios
-Ciberbullying
-Material sexual explícito
Para lograrlo, se obliga a las plataformas digitales:
-Identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen violencia
-Crear herramientas de supervisión para madres y padres
-Mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos
-Clasificar contenidos por edad
-Privacidad y seguridad activas de forma predeterminada
Las plataformas deberán colaborar con las autoridades en:
-Tener un punto de contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos
-Preservar y entregar información y evidencia solicitada
-Alertar inmediatamente a las autoridades cuando se identifique contenido que atente contra la vida
Claudia Sheinbaum precisa que este decreto se trabajó con expertos para garantizar que las plataformas “sean espacios seguros” para niños y adolescentes.
La Consejería Jurídica seguirá trabajando para afinar el documento y dialogar con las plataformas para su publicación a más tardar el 13 de octubre.
Huracanes y lluvias
La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, precisa que el huracán Simón está en categoría 1 y se localiza a 355 kilómetros al sur de Colima y a 525 kilómetros de Jalisco. Se desplaza al noroeste del país.
El huracán ha cambiado su trayectoria hacia el norte, acercándose paulatinamente a las costas de Jalisco y Colima durante este fin de semana, con posibilidad de subir a categoría 3 o 4.
La zona de impacto sería entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en Jalisco, así como en Tecomán, Armería y Manzanillo, en Colima.
Laura Velázquez precisa que el huracán Isaías de categoría 2 generará lluvias en Yucatán, mientras se aleja del territorio nacional para internarse a Estados Unidos.
En cambio, Rachel ya es tormenta trppical e ingresará el fin de semana a Baja California, pero con una menor intensidad.
La directora general de la CFE, Emilia Calleja, indica que 2 mil 316 trabajadores están distribuidos en puntos estratégicos de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Nayarit y Sinaloa para atender problemas de electricidad por el huracán Simón.
En Guerrero, 65 mil 78 usuarios resultaron afectados por problemas de electricidad, siendo el 4.5% de los usuarios de toda la entidad.
Mediante un enlace, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informa que hay saldo blanco por las lluvias registradas en Acapulco por el huracán Simón. Habilitaron 34 refugios, los cuales no han sido utilizados.
Se registraron inundaciones en colonias, dañando a vehículos, hogares y negocios. También hubo cierres parciales, suspensión del transporte público y se canceló la navegación en el puerto durante las precipitaciones.
Actualmente, no hay inundaciones en las principales vialidades de Acapulco, donde hay un monitoreo en tiempo real.
Anuncia una gira en lo que resta de este 2026 enfocada al IMSS-Bienestar. Se reunirá con directores de todos los hospitales, coordinadores regionales y directores “para escucharlos, para ver cuál es la problemática, lo que falta”. Iniciará esta gira en Hidalgo este viernes.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum pardo de este 9 de octubre.
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