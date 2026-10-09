Lluvia provoca marcha lenta en 5 Líneas del Metro CDMX; 3, 12 y A con alta afluencia

Hay marcha lenta en varias Líneas del Metro. Foto: @MetroCDMX

El Metro CDMX registra alta afluencia en las Líneas 3, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera para los usuarios. Además, continúa la marcha de seguridad por lluvia en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) a través de su cuenta oficial de X.

¿Qué Líneas del Metro CDMX presentan alta afluencia?

De acuerdo con el reporte del Metro, las Líneas 3, 12 y A presentan alta afluencia de usuarios. Para atender la demanda, el organismo envía unidades vacías a las estaciones con mayor concentración de pasajeros.

En tanto, las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y B registran afluencia moderada.

Metro CDMX mantiene marcha de seguridad por lluvia

El STC informó que permanece la marcha de seguridad por lluvia en las Líneas 2, 3, 4, 5 y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, por lo que los usuarios podrían registrar mayores tiempos de traslado.

¿Dónde consultar los reportes del Metro CDMX?

El Metro CDMX señaló que la información sobre la afluencia y las condiciones del servicio puede cambiar debido a eventualidades.

Por ello, recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

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