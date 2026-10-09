Dan prisión preventiva contra el “Tanque”; será trasladado al Altiplano

El “Tanque” recibe prisión preventiva. Foto: Gobierno de México

Este jueves, un juez federal impuso prisión preventiva a Iván, alias el “Tanque”, identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de su captura en Zapopan, Jalisco. El acusado será trasladado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra el detenido por cuatro delitos. Entre ellos se encuentran delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez resolverá el próximo 13 de octubre si existen elementos para vincularlo a proceso.

El “Tanque” recibe prisión preventiva por presuntos delitos federales

La medida cautelar implica que Iván permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial, en los términos determinados por la autoridad judicial.

El acusado es señalado como presunto líder del CJNG. Sin embargo, esa identificación corresponde a los señalamientos en su contra y no constituye una sentencia judicial.

Trasladarán al “Tanque” al penal del Altiplano

Las autoridades prevén que agentes federales trasladen al detenido durante la madrugada al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La siguiente fecha clave será el 13 de octubre, cuando se determine si Iván, alias el “Tanque”, queda vinculado a proceso. Esa resolución definirá si existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento penal por los delitos que le fueron imputados.

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