México reducirá uso de efectivo: gasolineras y casetas serán prioridad

Foto: Cuartoscuro/Getty

México busca avanzar hacia una reducción gradual del uso de efectivo mediante el impulso de pagos digitales, como parte de la Ley de Economía Digital, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que no se plantea prohibir de manera inmediata el dinero en efectivo, sino facilitar el uso de la tecnología para realizar operaciones electrónicas por razones fiscales, de seguridad, recaudación y reducción de delitos.

Gasolineras y casetas, los primeros sectores

Sheinbaum señaló que el Gobierno Federal contempla comenzar con las gasolineras, para reducir poco a poco el pago en efectivo y facilitar las operaciones con tarjeta.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo, ni mucho menos, imagínense, no, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, explicó.

La presidenta agregó que también se contempla avanzar en las casetas de peaje, donde el pago digital podría agilizar el paso de los vehículos.

“No es que se vaya prohibir de un día a otro, sino poco a poco ir poniendo más carriles con el pago digital, de tal manera que ayude a acelerar el paso por la caseta y al mismo tiempo, pues reducir cualquier fuga de recursos que sea por el pago en efectivo”, señaló.

Gobierno prevé reducir uso de efectivo en operaciones menores

El Gobierno de México prevé reducir para 2027 en 50% el uso de efectivo en operaciones menores a 500 pesos.

José Antonio Peña Merino explicó que esta reducción del flujo de efectivo podría concretarse a un ritmo más rápido.

La estrategia forma parte del impulso a los pagos digitales contemplado en la Ley de Economía Digital.

Pagos digitales buscan impulsar inclusión financiera

Sheinbaum destacó que la Ley de Economía Digital también permitirá acelerar los pagos digitales, impulsar la actividad económica, profundizar la inclusión financiera y facilitar la formalización.

La presidenta señaló que el uso de medios digitales también puede contribuir a la seguridad y eficiencia de las operaciones.

“Eso ayuda a seguridad, eficiencia incluso a formalización porque hay un historial de pagos”, afirmó.

Además, Sheinbaum aseguró que el Gobierno Federal continuará simplificando trámites con el objetivo de evitar actos de corrupción.

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