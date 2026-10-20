Avalan en comisión la “ley antimemes”; pasará al Pleno en Cámara de Diputados

La reforma pasará al Pleno en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la llamada “ley antimemes”, una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla penas de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica o los dominios electrónicos de instituciones públicas con la intención de cometer un ilícito.

El dictamen recibió 23 votos a favor de Morena y sus aliados, y 10 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La propuesta continuará su proceso legislativo en el Pleno de San Lázaro.

¿Qué sancionaría la “ley antimemes”?

El proyecto de reforma busca castigar la reproducción y el uso de la identidad gráfica o los dominios electrónicos de instituciones públicas cuando se realicen con fines ilícitos. Incluso se contemplan penas en prisión.

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