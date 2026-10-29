El retiro agarra vuelo: aseguradoras prevén alza de 14% en 2027

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS. Foto: Cortesía

Ante la expectativa de que más trabajadores que comenzaron a cotizar bajo el sistema de pensiones de 1997 reúnan los recursos necesarios para contratar una pensión con una aseguradora, el sector prevé que los montos constitutivos crezcan alrededor de 14% en 2027.

Los montos constitutivos son las cantidades necesarias para contratar con una aseguradora una renta vitalicia y, cuando corresponde, un seguro de sobrevivencia para proteger a los beneficiarios del pensionado.

En entrevista con Uno TV, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), aseguró que el sector está preparado.

“El sector asegurador está listo para recibir también a todos aquellos que desde el 97 comenzaron a ahorrar y que van a tener ya ahorros suficientes para adquirir una pensión con una aseguradora. El pronóstico es de un crecimiento muy relevante”, afirmó Rosas.

¿Por qué importa?

Ante los retos que enfrenta el sistema de pensiones en México, el sector asegurador prevé una mayor participación en el pago de jubilaciones mediante rentas vitalicias, una modalidad en la que la aseguradora se compromete a pagar una pensión durante toda la vida del beneficiario.

“La aseguradora absorbe todo el riesgo de supervivencia; si la persona vive 100 años, hasta esa edad le van a pagar su pensión”, explicó la directora general de la AMIS.

La proporción de las reservas técnicas del sector asegurador destinadas al pago de pensiones también va en aumento.

Actualmente representa alrededor de 28% y podría acercarse a 30% durante el próximo año, estimó Rosas.

“Prácticamente el 25%, hoy ya son 28%, ya son reservas que están destinadas para el pago de pensiones. […] El próximo año yo creo que vamos a estar cerca de 30% de las reservas técnicas para pagar las pensiones de aquellas personas que optaron por estar con una aseguradora”, señaló.

Rosas agregó que las aseguradoras ya pagan más de 600 mil pensiones, entre ellas las derivadas del fallecimiento de trabajadores en activo, cuyos beneficiarios pueden ser viudas, viudos y huérfanos.

“Desde que cambió la ley en el 97, las aseguradoras comenzaron a formar parte de aquellos que son ya pagadores de las pensiones de los trabajadores”, explicó.

Ahorro para el retiro: nunca es tarde

Sobre la Modalidad 40 del IMSS, Rosas no ofreció cifras ni pronósticos específicos, pero destacó la importancia de complementar los sistemas obligatorios de pensiones con ahorro individual.

Entre las alternativas mencionó los planes personales de retiro, que cuentan con incentivos fiscales conforme a las disposiciones aplicables.

“Los planes personales de retiro ofrecen una alternativa viable para llegar a eso, considerando también que estos planes tienen incentivos fiscales. Al final, cualquier ahorro que te sirva para la jubilación va a ser algo que contribuya”, afirmó.

La entrevista se realizó en el marco de la Semana del Seguro, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 10 de noviembre bajo el lema: “Ponte seguro”.

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