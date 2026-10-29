Imágenes exclusivas: así es la lujosa casa del contratista del INE

La periodista Yohali Reséndiz investigó las presuntas negociaciones de contratos de materiales electorales y nombramientos que habrían ocurrido en una residencia ubicada en Picacho 259, en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

En entrevista para Uno TV, explicó que obtuvo el testimonio de una fuente que le proporcionó información sobre las actividades que supuestamente se realizaban en el inmueble.

De acuerdo con Reséndiz, el empresario José Alfredo Hernández Casillas habría promovido a aspirantes a consejerías de organismos electorales estatales con el respaldo de Guadalupe Taddei, quien entonces encabezaba el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es un lugar donde el empresario José Alfredo Hernández Casillas promovía a aspirantes a consejerías de los organismos electorales estatales”, declaró la periodista durante la entrevista.

Reséndiz se reunió durante varios días con una fuente para conocer detalles de las presuntas operaciones. La persona le habría proporcionado nombres, cargos y datos que después tuvo que verificar.

“Había que confirmar, había que adentrarse, pues a estar documentando, investigando todavía más, tener la certeza de que lo que dio es real”, explicó sobre el proceso de corroboración de la información.

¿Cómo se habrían realizado los presuntos pagos?

Según el testimonio que relató la periodista, algunos consejeros estatales podían decidir si participaban en negocios con Hernández Casillas y, posteriormente, acudir a la residencia para recibir dinero en efectivo.

“Se negociaba prácticamente todos los materiales del INE. Hernández Casillas era realmente el proveedor de casi todo el sistema electoral mexicano”.

La periodista también señaló que, de acuerdo con su fuente, los pagos se habrían realizado conforme a porcentajes ofrecidos por el empresario.

También dijo tener entendido que Hernández Casillas era propietario de la residencia de Picacho 259 y mencionó otros inmuebles que, según su investigación, estarían relacionados con él.

Las imágenes del interior de Picacho 259

Reséndiz compartió imágenes del interior de la residencia, entre ellas una del baño. Según lo que le relató su fuente, el inmueble tenía una decoración con tonos dorados, terciopelo y papel tapiz.

“En esa casa, a donde voltearas, todo te gritaba que él era el rey”, recordó la periodista sobre la descripción que recibió de la residencia.

Sin embargo, Reséndiz insistió en que el aspecto central de su investigación no es el lujo de la propiedad, sino las presuntas operaciones y su posible impacto en las instituciones electorales.

“Me parece que lo importante es centrarnos en el gran daño que le hizo a un instituto, al país, a los ciudadanos y a lo más valioso que tenemos […] que es el voto”, declaró.

La periodista señaló que continúa cruzando nombres, proveedores y domicilios para documentar los señalamientos. La investigación puede consultarse en Opinión 51, donde se prevén nuevas entregas sobre el caso.

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