25 de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es una fecha para visibilizar las agresiones que enfrentan mujeres y niñas, así como los mecanismos de atención y protección disponibles.

En México existen líneas telefónicas gratuitas, Centros de Justicia para las Mujeres, refugios y unidades especializadas donde quienes viven situaciones de violencia pueden recibir orientación psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento.

Estos servicios están disponibles para mujeres que enfrentan diferentes tipos de violencia, como física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o digital. Algunas instituciones también ofrecen atención para sus hijas e hijos y alternativas de protección cuando existe riesgo para su integridad.

Si necesitas ayuda o conoces a alguien que atraviesa una situación de este tipo, estos son algunos de los servicios a los que puedes recurrir.

¿Dónde pedir ayuda si sufres violencia en México?

1. Línea de las Mujeres 079, opción 1

Una de las principales alternativas es la Línea de las Mujeres 079, opción 1, un servicio del Gobierno de México para quienes necesitan orientación y acompañamiento ante situaciones de violencia de género.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, esta línea funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y ofrece atención gratuita y confidencial.

Al comunicarse, las usuarias pueden recibir:

Orientación psicológica y apoyo emocional.

Asesoría jurídica especializada.

Información sobre sus derechos y las alternativas para solicitar protección.

Canalización a los Centros de Justicia para las Mujeres y otras instituciones de atención.

Para acceder al servicio, basta con marcar 079 y seleccionar la opción 1.

2. Centros de Justicia para las Mujeres

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) son espacios que concentran diferentes servicios para atender a quienes enfrentan violencia de género.

Estos centros ofrecen atención multidisciplinaria y buscan facilitar el acceso a la justicia sin que las mujeres tengan que acudir a distintas instituciones para recibir apoyo.

Entre los servicios que pueden encontrar están:

Atención psicológica.

Asesoría jurídica.

Atención médica.

Albergues temporales.

Ludotecas para niñas y niños.

Talleres para impulsar la autonomía social y económica.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó en octubre de 2025 que México contaba con 73 Centros de Justicia para las Mujeres en 31 entidades federativas.

Para conocer cuál se encuentra más cerca de tu domicilio, puedes consultar el Directorio Nacional de los Centros de Justicia para las Mujeres.

3. Red Nacional de Refugios

Cuando una mujer necesita salir de su domicilio porque su integridad está en riesgo, puede solicitar apoyo a la Red Nacional de Refugios (RNR).

Esta organización cuenta con espacios especializados que ofrecen protección gratuita y confidencial a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, cuando corresponde.

Entre sus alternativas de atención se encuentran los centros de atención externa, las casas de emergencia, los refugios y las casas de transición.

En estos espacios se proporciona acompañamiento psicológico, jurídico, médico y social. La atención depende de las necesidades de cada mujer y de la valoración del riesgo.

La Red Nacional de Refugios también cuenta con una línea telefónica gratuita que opera las 24 horas, durante todo el año.

Teléfonos de atención:

Nacional: 800 822 4460 .

. Ciudad de México y zona metropolitana: 55 5674 9695 y 55 5243 6432.

También puedes consultar sus servicios en el sitio oficial de la Red Nacional de Refugios.

4. LUNAS, en la Ciudad de México

En la capital del país, las mujeres que viven violencia también pueden acudir a las Unidades de Atención LUNAS, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

Estos espacios brindan atención y acompañamiento psicológico y jurídico a mujeres, así como a sus hijas e hijos. Su personal puede orientar sobre las alternativas para enfrentar situaciones de violencia y canalizar a otras instancias cuando sea necesario.

Para solicitar información sobre estos servicios, se encuentra disponible la Línea Mujeres, a través de los siguientes números:

*0311, Locatel.

55 5658 1111, solicita la Línea Mujeres.

La atención telefónica y por chat está disponible las 24 horas, los 365 días del año. También puedes consultar los servicios en el portal de Línea Mujeres de Locatel.

¿Qué número marcar si sufres violencia y estás en peligro?

Si te encuentras en una situación de peligro inmediato, puedes comunicarte al 911, número nacional de emergencias, para solicitar ayuda de las autoridades.

En la Ciudad de México también está disponible el *765 SOS Mujeres, una línea especializada para atender emergencias relacionadas con violencia contra las mujeres.

Es importante distinguir entre los servicios de orientación y los de emergencia: si existe una amenaza inmediata contra tu integridad o la de otra persona, solicita ayuda de emergencia.

La atención y orientación pueden ser el primer paso para conocer tus derechos, recibir acompañamiento y acceder a espacios de protección.

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