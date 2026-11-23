Detenidos en México. Fotos: Fotos: X @OHarfuch/Gobierno de México/X @Defensamx1

México está sacudido por una ola de violencia ligada al narcotráfico en medio de la cual han sido detenidos numerosos jefes criminales, el último de ellos Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”. A continuación compartimos algunas de las detenciones más relevantes que ocurrieron en México durante 2026.

Las capturas más relevantes en México durante 2026

Fausto Isidro Meza, el “Chapo Isidro”

Era jefe de la banda criminal de los Beltrán Leyva y aliado de los Mayos, una de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, clan considerado por Estados Unidos (EE.UU.) como un grupo terrorista extranjero.

Estaba en la lista de los más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

Fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en una operación militar en Guasave, Sinaloa, lo que desató una violenta respuesta de miembros de su cartel.

Audias Flores Silva, el “Jardinero”

En abril de este año fue detenido Audias Flores Silva, alias el “Jardinero”, uno de los hombres más cercanos y entre los posibles sucesores del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, y por quien se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por las autoridades de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló al “Jardinero”, como uno de los presuntos líderes del CJNG y cercano al fallecido Nemesio Oseguera Cervantes. Además, tras la muerte del “Mencho” expertos en seguridad apuntaban al “Jardinero” como parte de los posibles sucesores del fallecido líder del CJNG.

César “N”, el “Güero Conta”

Elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional detuvieron en abril a César “N”, alias el “Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, el “Jardinero”, presunto sucesor del “Mencho” en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, César “N” era el principal operador financiero del “Jardinero”, encargado de manejar recursos provenientes de actividades ilícitas. Estos recursos eran utilizados para fortalecer las operaciones del CJNG, particularmente en el trasiego de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Ryan Wedding

Ryan Wedding, exatleta olímpico de snowboard, fue detenido en enero de 2026. Las autoridades lo identifican como presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas, que enviaba cargamentos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, con destino a Canadá. Además, se le señala por sus presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los “Chapitos”.

Wedding formaba parte de la lista de los “Diez más buscados” del FBI, y había una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y/o procesamiento.

El exatleta de origen canadiense era buscado por el FBI por cargos de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas. Se le señala de ser el responsable de importar alrededor de 60 toneladas de cocaína al año a Los Ángeles a través de camiones semirremolque desde México.

Ramón Ángel “N”, alias el “R1”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en julio de este años sobre la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

El “R1” fue identificado como el principal líder del grupo de los “R’s”, una de las células criminales más violentas, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta agrupación delictiva se dedica a la extorsión, homicidios y tráfico de droga en el estado de Michoacán, específicamente en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia.

Capos del narcotráfico que han caído en la última década en México

Nemesio Oseguera, el “Mencho”

Fue el líder histórico del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que también está en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos.

Murió tras ser herido en un operativo militar el 8 de febrero de 2026 en el estado de Jalisco. Su captura desató una violenta respuesta de su clan en 20 de los 32 estados del país.

Ismael “Mayo” Zambada

Era uno de los líderes históricos y cofundador del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, a donde fue trasladado en avión con engaños de dos de los hijos de Guzmán. El capo lo calificó como un “secuestro”.

Su captura desató una pugna sangrienta entre las facciones del Mayo y del Chapo para hacerse con el control del cartel de Sinaloa.

Joaquín “Chapo” Guzmán

Fue durante años el narcotraficante más buscado del mundo. Líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en 1993 en Guatemala, pero se fugó de una cárcel mexicana en enero de 2001. Tras ser recapturado en 2014, en 2015 protagonizó una segunda evasión a través de un túnel.

Las autoridades mexicanas detuvieron de nuevo al Chapo en 2016 en Sinaloa. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua.

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