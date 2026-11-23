El rescate se prolongó durante este lunes. Foto: Genero Zepeda

En Puebla, una expedición de alta montaña estuvo cerca de terminar en tragedia luego de que dos mujeres alpinistas sufrieran una caída a 5 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la cara sur del volcán Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba.

Autoridades de Puebla se movilizan

El accidente provocó una movilización de cuerpos de emergencia y especialistas en rescate de alta montaña, quienes realizaron maniobras para poner a salvo a las dos excursionistas.

De acuerdo con los primeros reportes, integrantes de la expedición solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, después de que sus compañeras sufrieron el accidente en una de las zonas de mayor altitud del volcán, donde las bajas temperaturas, las pendientes pronunciadas y las condiciones del terreno complican cualquier operación de auxilio.

Tras recibir el reporte, personal de la Coordinación General de Protección Civil de Puebla se movilizó hacia el Citlaltépetl para colaborar en las labores de rescate.

Salvan a jóvenes alpinistas

Al llegar, los elementos confirmaron que integrantes del Socorro Alpino Mexicano habían conseguido poner a salvo a una de las mujeres, identificada como Yolanda, quien fue trasladada hasta un refugio.

Sin embargo, la situación era más complicada para la segunda excursionista, identificada como Yazmín, quien permanecía en un punto de difícil acceso conocido como El Espinazo del Diablo.

Debido a las características del terreno y la altitud, los rescatistas tuvieron que emplear técnicas especializadas de montaña para llegar hasta la mujer y comenzar las maniobras de descenso.

Con apoyo de una camilla tipo sked, diseñada para trasladar personas lesionadas en espacios complicados, los especialistas lograron movilizar a la alpinista hasta una zona segura. Después de varias maniobras, ambas mujeres quedaron fuera de peligro.

La noche del domingo, una vez estabilizadas, ambas quedaron bajo el cuidado de sus compañeros de expedición, quienes se encargaron de trasladarlas para recibir atención médica especializada.

Concluyen rescate autoridades poblanas

En las labores, que concluyeron la madrugada de este lunes, participaron elementos de Protección Civil Estatal, integrantes del Socorro Alpino Mexicano y alpinistas voluntarios, cuya intervención permitió concluir el operativo sin víctimas mortales.

Dicho accidente se suma a otros episodios de emergencia registrados durante 2026 en las inmediaciones del Citlaltépetl, considerado la montaña más alta de México, con una elevación aproximada de 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar.

Accidentes de excursionistas

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en octubre, cuando un grupo de aproximadamente 30 excursionistas, originarios de Puebla capital y Ciudad Serdán, se extravió en la zona conocida como Valle del Encuentro.

De acuerdo con información publicada el 19 de octubre, los montañistas permanecieron expuestos a bajas temperaturas mientras intentaban encontrar una ruta segura para regresar. La situación obligó a desplegar un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de Protección Civil y grupos de voluntarios de la región.

Después de localizar al contingente, los rescatistas brindaron atención primaria y medidas de protección térmica para evitar complicaciones por la exposición prolongada al frío. Con ese antecedente y el rescate de las dos mujeres registrado este domingo, suman al menos 32 personas auxiliadas en estos dos episodios documentados durante el presente año.

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