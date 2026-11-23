Renata Hernández escribió una canción junto a su esposo Tracks | Foto: Pexels – IA

Renata Hernández se robó las miradas en 1996 cuando obtuvo el noveno lugar en canotaje dentro de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Veinte años más tarde, aceptó platicar con Unotv.com, pero no se encontraba en un centro de entrenamiento o frente a los remos, sino en un estudio de grabación.

Las consolas conforman un ecosistema distinto al agua y los remos, pero a la exatleta se le ve tranquila y cómoda en un nuevo ambiente. “Lo disfruto muchísimo, muchísimo y no lo veo como trabajo, lo veo como una celebración“, dijo en entrevista exclusiva.

Actualmente, Renata Hernández presenta “Que suene mi canción“, tema escrito junto a su esposo e interpretado por Mariana Seoane, La Sonora Dinamita y Aarón y su Grupo Ilusión.

La nueva Renata Hernández: de los remos a escribir canciones

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos“, escribió el escritor uruguayo Eduardo Galeano en 1940.

Renata Hernández tuvo una carrera en el canotaje que muchos envidiarían, con medallas centroamericanas y panamericanas hasta obtener un cuarto lugar mundial, sin mencionar un noveno lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Sin embargo, su aventura deportiva terminó pronto, pues colgó los remos a los 22 años por decisiones personales, a pesar de que sus mejores años estaban por venir. “Bueno, ¿y ahora qué?“, se cuestionó en ese momento.

Estudiaba terapia física y daba clases ocasionalmente; sin embargo, el futuro lucía incierto para una mujer que dedicó su vida al deporte. Así que recordó sus orígenes para saber cuál es el siguiente paso: escribir canciones.

Volver a los inicios para hallar su futuro, la aventura de Renata Hernández

“Desde los 13 años salí de mi casa para viajar, entrenar y competir por el mundo“, relató Renata Hernández, quien recordó su adolescencia, cuando solo podía comunicarse con su familia a través de cartas.

“Desarrollé una habilidad para escribir y plasmar todo lo que yo iba conociendo y viviendo. De una forma bonita, hacérselo saber a toda la gente que yo quería expresarles todo”, Renata Hernández

Fue así como decidió escribir para expresarse, pero faltaba algo más. A esa misma edad, conoció a quien se convertiría en su esposo y padre de sus hijos, Alberto Portela, quien sería conocido unos años más tarde como “Tracks“.

En ese momento, Alberto aún no era bajista de Elefante, pues recién comenzaba con su carrera musical; Renata aún no era competidora olímpica, ya que apenas comenzaba a remar, pero el futuro de Hernández comenzaba a escribirse con tinta sin saberlo bien.

La entonces atleta amateur comenzó a dedicar sus palabras a quien sería el hombre de su vida. “Le escribía cartas inmensas, ya te imaginarás“, confesó, y fue justo ese el punto de partida para pensar en componer canciones.

Alberto no solo recibía las cartas, sino que al leerlas tuvo una idea.

“El las leía y me decía: ‘Oye, podemos hacer canciones de todo esto que escribes, ¿no?‘”, recordó Renata Hernández.

2026, la Renata Hernández que compite en el estudio de grabación

“Empezamos a hacer canciones juntos, fui desarrollando la habilidad para ya darles un formato más en en en forma de canción y así se fueron dando muchas canciones“, contó.

Renata Hernández presumió una en particular: “Que suene mi canción“, tema lanzado este 20 de noviembre e interpretado por Mariana Seoane, La Sonora Dinamita y Aarón y su Grupo Ilusión.

Actualmente, Renata Hernández y Tracks, nombre que Alberto Portela ha forjado por años como bajista de Elefante, están casados, hicieron una vida juntos con muchos amigos en el camino, incluyendo a Mariana Seoane.

“Mariana es una amiga de la familia a la que queremos mucho. Un día estábamos en su casa, en una fiesta. En este proceso de escribir que tengo veo a la gente, todo lo que pasa en mi entorno, así que empecé a escribir todo lo que pasaba en la casa de Mariana en esa fiesta“, contó.

Amigos, actores, actrices, músicos, diseñadores y empresarios, entre otros personajes, estaban en aquella fiesta que inspiró a la canción. ¿La única cosa en común de todos? “Todos con muy buena vibra“, según Renata.

Hernández comenzó a escribir “Que suene mi canción” en el coche de regreso a su casa y su esposo la miró incrédulo. Al terminarla, le propuso a Mariana Seoane grabarla de manera profesional.

Cuando Seoane escuchó la propuesta, pensó que era una gran idea, pues recordó una anécdota de esa fiesta que se le quedó grabada en la memoria:

“Fíjate que sí me gustaría grabarla porque una persona se resbaló con el vaso, pero no se le cayó el líquido del vaso”.

Además de ser el punto de partida de “Que suene mi canción“, esta hazaña etílica es una anécdota que no es propia de ellos, sino de todo aquel que se va de fiesta.

Eso es lo que pretende ser “Que suene mi canción“, una canción para todas las fiestas.

“Es muy alegre. Yo creo que, para estas fiestas que vienen, va a estar muy bien y yo creo que a todo mi México y a mucha gente en todos lados le va a gustar porque es es una celebración”. Renata Hernández

Para hacerla realidad, Seoane se la presentó a Aarón y su Grupo Ilusión para que forme parte de su proyecto “El Imperio de la Cumbia“.

Tanto la cantante como la banda y La Sonora Dinamita grabaron el videoclip en la casa de Renata Hernández y, según sus palabras, fue como una grabación en familia. “Fue una fiesta“, precisó.

Trabajar con tu pareja: ¿una buena idea?

“Familia y negocios no se mezclan“, murmuran por las calles algunas personas que, obviamente, nunca han trabajado con su familia.

Renata Hernández no está de acuerdo. Quizás porque tuvo suerte o encontró a la persona adecuada, pero para ella, colaborar con su esposo no ha sido como agua y aceite.

“Estoy casada con un gran músico al que admiro y, además, es un gran productor. Yo le enseño las letras y él empieza a idear en su cabeza”. Renata Hernández

“Además, me conoce tan bien que sabe qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero que la gente escuche“, celebró la compositora y exatleta con un brillo inusitado en los ojos.

Como si se tratara de la lista del súper para la semana, Renata y Tracks se sientan a platicar sobre el proceso creativo antes de entrar al estudio de grabación y hacer “magia”.

“Ah va, ¿qué te parece si le damos por aquí?” o “no, pero es que a mí me gusta más así“ son algunas de las frases que se escuchan en estas conversaciones.

“Yo no lo veo como un trabajo. disfrutamos tanto hacer música, es una cosa bien bonita y muy orgánica”.

La música es una integrante más de su familia, pues incluso tienen su propio estudio en su casa al que, de vez en cuando, acceden sus hijos y dan sus propias opiniones. “Oigan, eso se escucha muy bien“, opinan ocasionalmente.

El proceso de creación a veces se torna una cuestión de familia y, por el tono de voz de Renata Hernández, es claro que está feliz por el rumbo que tomó su vida.

“Lo disfruto muchísimo, muchísimo, y no lo veo como trabajo, lo veo como una celebración porque cada canción que sale de nuestro corazón“, agregó.

Un ejemplo de esto es, precisamente, “Que suene mi canción“, pues Renata y Tracks solo tuvieron una complicación al momento de grabar: no podían parar de bailar.

“Todo tiene su lugar en su tiempo”, dice Renata Hernández

“Todo tiene su lugar en su tiempo“, aseguró Renata Hernández, quien reconoció que nunca habría esperado dedicarse a la música tras comenzar su vida en los remos.

“Ni siquiera lo pensé y no sabía ni siquiera qué iba a pasar conmigo desde después de mi carrera deportiva”. Renata Hernández

Sin embargo, la música no es un destino tan descabelladp, pues la música siempre estuvo en su entorno: “Mi papá hacía boleros, formó varios tríos en México y en mi casa siempre había música. Siempre estuve rodeada de música“.

“La vida va llevándote por sorpresas que ni siquiera te lo esperas y hoy estoy súper agradecida porque me gusta muchísimo hacer esto“, remató.

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