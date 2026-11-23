Habrá multas para plazas que cobren estacionamiento en Oaxaca. Foto: Pexels

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que a partir del próximo martes 1 de diciembre de 2026, se aplicarán multas a las plazas y centros comerciales que cobren estacionamiento, pues de acuerdo con la ley, estos espacios deben ser gratuitos para todos los automovilistas de la entidad.

Multas para plazas que cobren estacionamiento en Oaxaca

En entrevista con medios locales, la titular de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, Yesenia Nolasco Ramírez, informó que a partir del martes 1 de diciembre de 2026, las autoridades estatales comenzarán a aplicar multas o sanciones para aquellas plazas y centros comerciales que cobren a los automovilistas por utilizar sus estacionamientos.

Por esta razón, la funcionaria oaxaqueña indicó que estos lugares particulares tienen hasta el lunes 30 de noviembre para suspender los cobros a sus usuarios.

Se llevarán a cabo inspecciones a los centros comerciales

Por otra parte, la secretaria de Movilidad de Oaxaca advirtió que también el 1 de diciembre, personal del Gobierno estatal realizará inspecciones a las plazas y centros comerciales para verificar que ya no cobre por el servicio de estacionamiento.

Si las autoridades detectan que los establecimientos siguen cobrando por el uso de sus estacionamientos, procederán de acuerdo a las atribuciones de la dependencia, sin especificar qué tipo de sanciones o multas se aplicarán.

Igualmente, comentó que hasta ahora una plaza comercial ubicada en la zona de Reforma ha presentado un amparo para no seguir esta nueva norma.

Cabe señalar que medios locales aseguran que los establecimientos que no se apeguen a la ley recibirán sanciones administrativas por parte de las autoridades estatales, pero que su clausura, cuando procesa, dependerá de los ayuntamientos.

¿Qué dice la ley sobre los estacionamientos gratuitos en Oaxaca?

Desde 2021, la Ley de Movilidad de Oaxaca prohíbe cobrar por el servicio de estacionamiento en plazas, centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio.

Específicamente, el Artículo 24 Bis dice lo siguiente sobre este tema:

“Los estacionamientos ubicados en las empresas identificadas como centros comerciales, plazas, supermercados y tiendas de autoservicio, o cualquier otra institución o persona física o moral, son considerados como estacionamientos privados de estos y su servicio debe ser gratuito en los términos de la presente ley, quedando prohibido por cualquier modalidad el cobro de tarifas o cuotas por el resguardo de vehículos dentro de estos, de no ser así serán procedentes las sanciones respectivas por contravenir el contenido de la Ley“.

Y debajo explica que este párrafo se agregó por medio del decreto número 2765, aprobado por la LXIV Legislatura de Oaxaca el 22 de septiembre del 2021 y publicado en el Periódico Oficial número 43 Décima Sección de fecha 23 de octubre del 2021.

Fue el pasado 27 de octubre que el Congreso de Oaxaca ratificó la legislación.

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