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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se perfilan como los principales protagonistas de las elecciones generales en España, en una contienda marcada por la crisis de vivienda, los accidentes ferroviarios, la migración, los escándalos de corrupción y el avance de la extrema derecha.

El presidente del gobierno y líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, busca mantenerse en el poder, mientras el dirigente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aspira a llegar a La Moncloa y Santiago Abascal, de Vox, pretende consolidar el crecimiento de su partido y convertirse en una pieza clave para la conformación del próximo gobierno.

Los sondeos colocan al PP por delante de los socialistas, aunque sin garantizarle una mayoría absoluta, lo que podría obligarlo a negociar con Vox. En tanto, Sánchez enfrenta el desgaste de su administración y la incertidumbre sobre la capacidad de sus aliados de izquierda para respaldarlo nuevamente.

Pedro Sánchez: busca mantenerse en el poder

El socialista Pedro Sánchez, de 54 años, enfrenta una de las apuestas políticas más arriesgadas de su trayectoria: adelantar las elecciones para intentar renovar su mandato, pese a los escándalos de corrupción que han debilitado a su Gobierno y a las previsiones electorales desfavorables.

Desde que asumió el liderazgo del PSOE en 2014 y llegó a la presidencia del gobierno en 2018, Sánchez ha protagonizado distintas maniobras políticas para mantenerse al frente del Ejecutivo. Ahora, su estrategia busca concentrar el voto de la izquierda y posicionar a los socialistas como la primera fuerza política, aunque eso no necesariamente garantice la continuidad de su coalición de gobierno.

El mandatario también defiende su gestión económica, su proyección internacional y las medidas impulsadas para atender la crisis de vivienda, uno de los principales problemas que enfrenta la población española.

Sin embargo, el panorama se complica por el debilitamiento de sus aliados de izquierda, así como por las investigaciones judiciales que involucran a personas de su entorno político y familiar.

Pedro Sánchez. Foto: Cuartoscuro

Alberto Núñez Feijóo: busca llegar a La Moncloa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, busca concretar su llegada al gobierno español después de que en 2023 su partido ganó las elecciones generales, pero no logró reunir los apoyos parlamentarios necesarios para gobernar.

El dirigente conservador, quien durante más de una década encabezó la política regional de Galicia, llega a esta contienda con el PP al frente de las encuestas, aunque sin una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario.

El respaldo de Vox podría resultar determinante para que Feijóo consiga la presidencia del gobierno. Aunque inicialmente mantuvo una postura crítica frente a la formación de Santiago Abascal, el dirigente popular ha moderado sus posiciones y ha dejado abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos.

El PP ha centrado parte de su campaña en cuestionar la gestión de Sánchez, particularmente por los escándalos de corrupción, y busca capitalizar el desgaste del gobierno socialista.

Alberto Núñez Feijóo. Foto: @NunezFeijoo

Santiago Abascal: Vox busca ser decisivo

Santiago Abascal, de 50 años, lidera Vox, partido de ultraderecha que se ha consolidado como la tercera fuerza política de España y que, de acuerdo con los sondeos, registra un crecimiento electoral.

El dirigente busca aprovechar el avance de su partido para influir en la conformación del próximo gobierno y plantea la posibilidad de incorporarse a un eventual Ejecutivo encabezado por el PP.

Abascal mantiene una confrontación directa con Pedro Sánchez, a quien acusa de traicionar a España, pero también ha criticado al Partido Popular, al que anteriormente calificó como la “derechita cobarde”.

Entre sus principales propuestas destacan las restricciones a la migración y la llamada “prioridad nacional”, planteamiento con el que sostiene que los españoles deben tener preferencia en determinadas políticas y beneficios públicos.

Vox también ha mantenido como bandera política el rechazo al independentismo catalán, aunque la migración ha ganado peso en su discurso, especialmente tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Santiago Abascal . Foto: @Santi_ABASCAL

Los temas clave de las elecciones en España

La crisis de la vivienda:

El encarecimiento de los alquileres y la compra de vivienda se convirtió en uno de los principales temas de campaña. El gobierno de Sánchez impulsó medidas para facilitar el acceso a la vivienda, en medio de protestas ciudadanas y cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades.

La problemática ha generado movilizaciones, particularmente en Madrid, donde ciudadanos han denunciado las dificultades para encontrar vivienda asequible.

Tragedias ferroviarias:

Los accidentes ferroviarios registrados en España, que dejaron decenas de víctimas mortales, han generado cuestionamientos sobre el mantenimiento de la infraestructura, la seguridad de la red y la actuación del gobierno.

Los siniestros se sumaron a los problemas políticos que enfrenta Sánchez y provocaron críticas a la gestión del sector transportes.

Migración y crisis en Ceuta y Canarias

La llegada de migrantes a Ceuta y el repunte de entradas irregulares por las islas Canarias colocaron la migración entre los asuntos centrales de la contienda.

Sánchez ha defendido una postura de apertura hacia la migración, mientras que Vox ha endurecido su discurso y ha planteado medidas restrictivas. La situación también ha generado críticas al Gobierno por su respuesta ante la llegada de personas migrantes.

El avance de la extrema derecha

El crecimiento de Vox podría determinar la conformación del próximo gobierno. Aunque el PP encabeza las encuestas, la falta de una mayoría absoluta abre la posibilidad de que la formación de Abascal sea indispensable para alcanzar acuerdos parlamentarios.

Una eventual alianza entre PP y Vox podría marcar un nuevo escenario político en España, con la extrema derecha participando en el Gobierno nacional por primera vez desde el fin de la dictadura franquista en 1975.

Escándalos de corrupción

Los casos judiciales que involucran a personas cercanas a Pedro Sánchez representan uno de los principales factores de desgaste para el PSOE.

Entre los señalamientos se encuentran investigaciones relacionadas con su esposa, Begoña Gómez, así como procesos judiciales contra antiguos colaboradores del partido. También se menciona la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP y Vox han aprovechado estos casos para cuestionar al gobierno y convertir la corrupción en uno de los ejes de sus campañas.

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