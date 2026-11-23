El operativo inició tras meses de trabajos de inteligencia. Foto: Cuartoscuro.

El gobierno mexicano solicitó apoyo de drones de Estados Unidos para localizar a Fausto el “Chapo” Isidro, presunto líder de una cédula aliada a la “Mayiza”, que fue detenido en un intenso operativo que dejó cuatro militares y 16 presuntos delincuentes muertos en Guasave, Sinaloa.

En la conferencia de prensa matutina de este 23 de noviembre, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, subrayó que, antes del operativo formal, destinaron “muchos analistas” para llevar a cabo trabajos de inteligencia durante tres meses. Recabaron información que ayudó a dar con la ubicación del ahora detenido.

Defensa compartió la información con el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que derivara en la captura del narcotraficante que figuraba entre los diez más buscados por el FBI.

“A partir de entonces, existió un intercambio de información muy importante. La intención era precisar la ubicación de esta persona, que ya la teníamos nosotros ubicada en el área de Guasave”.

Además, el Gabinete de Seguridad aprobó una solicitud para usar drones de Estados Unidos, mismos que emplearon para tener la ubicación exacta del “Chapo” Isidro en Sinaloa el 20 de noviembre.

“La participación del Gobierno de Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona, y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar”, puntualizó Ricardo Trevilla.

Asimismo, el general resaltó que la colaboración con Estados Unidos no es nueva, pues “desde muchos años se ha realizado”.

Como ejemplo, expuso la detención de Ovidio Guzmán en Tres Marías del 2023, cuando se hizo el operativo con apoyo estadounidense.

¿Quién es el “Chapo” Isidro, capo que operaba en Sinaloa?

Fausto Isidro Meza asumió el liderazgo de la cédula de los “Beltrán Leyva” tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008, así como la muerte de Arturo Beltrán, en 2009.

Tuvo presencia en Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

Tras la confrontación entre los “Mayos” y “Chapitos”, en 2025 se alió con la facción del “Mayito Flaco”, dándole apoyo logístico y armamento para afectar a los hijos del “Chapo” Guzmán.

El “Chapo” Isidro traficaba drogas por dos rutas: una terrestre, en la carretera federal 15 de Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y una marítima, por el Golfo de California.

¿Cómo fue la detención?

Al tener la ubicación del presunto narcotraficante, se llevó a cabo el Operativo Centella, con 361 elementos y 14 aeronaves, principalmente miembros de los grupos especiales “Murciélagos” y “Lobos”.

Los elementos llegaron a Guasave a las 19:50 horas del 20 de noviembre, donde pasaron desapercibidos por la alta presencia de personal militar en el área. Hubo un primer enfrentamiento en uno de los inmuebles donde estaba el líder criminal.

Los militares lograron ingresar al inmueble, donde los presuntos criminales se rindieron, lo que derivó en la detención de ocho presuntos delincuentes, entre los que destacan:

Fausto, alias el “Chapo” Isidro, líder de los Beltrán Leyva.

German Meza, “Serafín”, su primo y segundo al mando.

José Luis “N”, cuñado y operador financiero.

Pánfilo “N”, primo y operador logístico.

Sin embargo, la facción Beltrán Leyva ejecutó 21 bloqueos carreteros para frenar la extracción de su líder. Los presuntos criminales dispararon contra los helicópteros Black Hawk, que respondieron a la agresión desde el aire.

El general Ricardo Trevilla aseveró que no hubo ninguna víctima civil durante la refriega terrestre y aérea. En cambio, cuatro elementos de la Marina perdieron la vida, así como 16 supuestos criminales.

Tras controlar la situación, las autoridades evacuaron al “Chapo” Isidro por vía terrestre hacia Culiacán, capital de Sinaloa, a las 23:20 horas. Para las 02:50 horas del sábado, el presunto criminal fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México y posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR), a las 05:20 horas.

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