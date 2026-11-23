El sector industrial y productivo de la franja fronteriza mexicana enfrenta un panorama complejo ante la combinación de nuevos aumentos al salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 46 horas hacia enero de 2027.

Dirigentes empresariales de la frontera norte advierten que ambas medidas podrían elevar los costos de producción, reducir la competitividad de la región y llevar a algunas maquiladoras a trasladar sus operaciones a mercados con menores costos.

El salario mínimo en la frontera norte eleva la presión sobre las empresas

Thor Salayandía, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, señaló que la diferencia salarial entre la franja fronteriza y el resto del país ya presiona las finanzas de las empresas de la región.

“Toda esta franja fronteriza, desde Tijuana hasta Matamoros, acá el salario mínimo es más alto que en el interior del país… Eso nos ha hecho aquí en la frontera que hemos estado perdiendo más competitividad”.

Salayandía también señaló que las medidas han llegado sin esquemas de apoyo para mejorar la productividad. A su juicio, las pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas.

¿Cómo afectaría la jornada de 46 horas a las maquiladoras?

El dirigente explicó que reducir dos horas de trabajo a la semana obligaría a ajustar las líneas de producción industrial, donde los tiempos de cada operación están medidos. También advirtió que el aumento conjunto de los costos salariales, fiscales y operativos podría acelerar la salida de plantas que dependen de una alta cantidad de mano de obra.

Canacintra Juárez pide considerar la inflación en los aumentos salariales

Carlos Alberto Noé Hernández, presidente de Canacintra Juárez, planteó que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe tomar en cuenta el crecimiento económico real y la inflación al determinar los incrementos.

“El mejor salario nosotros desde Canacintra lo que estamos diciendo, va a ser el salario que se pueda reproducir y que se pueda sustentar, que se pueda sostener durante todo el año”.

Canacintra Juárez destacó que las empresas tendrán que ajustar sus operaciones para mantener la producción con una jornada más corta. Noé Hernández advirtió que, si los costos de manufactura comprometen la rentabilidad de una planta, la empresa podría optar por reubicar sus operaciones.

Ante ello, los sectores productivos de la frontera enfatizan la urgencia de promover la eficiencia interna y generar incentivos gubernamentales que permitan sostener los puestos de trabajo formales y evitar una sustitución acelerada hacia la automatización o la informalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.