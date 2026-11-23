Una explosión seguida de un incendio destruyó tres inmuebles. Foto: Daisy Herrera

Una explosión seguida de un incendio destruyó tres inmuebles durante la madrugada de este lunes en la colonia Las Américas, en Tampico, Tamaulipas.

El estallido ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Cárdenas, y alcanzó una barbería, un negocio de cosméticos y una vivienda. La explosión dejó a un joven barbero con quemaduras de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Carlos Canseco.

Cuerpos de emergencia controlaron las llamas

Bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros establecimientos.

De manera preliminar, se presume que una acumulación de gas habría provocado la explosión; sin embargo, las autoridades investigan para determinar las causas del siniestro.

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