La extradición requiere cumplir con diversos requisitos legales. Foto: Cuartoscuro

Las recientes detenciones de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, así como de Ramón Álvarez Ayala, “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, “R2”, vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de que presuntos integrantes del crimen organizado sean requeridos por autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, su captura en territorio mexicano no significa que puedan ser enviados automáticamente a ese país, pues deben cumplir un procedimiento legal establecido en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y en la legislación mexicana.

En el caso de México y Estados Unidos, este procedimiento está regulado principalmente por el tratado bilateral firmado entre ambos países y la Ley de Extradición Internacional.

¿Quiénes pueden ser extraditados de México a Estados Unidos?

De acuerdo con el Tratado de Extradición, pueden ser reclamadas las personas contra quienes las autoridades estadounidenses hayan iniciado un procedimiento penal, aquellas que hayan sido declaradas responsables de un delito o quienes deban cumplir una pena de prisión impuesta por un tribunal.

Uno de los requisitos fundamentales es el principio de doble incriminación: la conducta por la que se solicita la extradición debe constituir un delito en ambos países.

El tratado establece que los delitos deben ser sancionados con una pena máxima de prisión no menor de un año en las legislaciones de ambos países. Cuando se trata de una persona condenada, la parte de la sentencia que reste por cumplir debe ser de al menos seis meses.

Esto significa que no basta con que una persona sea investigada o señalada por autoridades estadounidenses; debe existir una solicitud sustentada en los requisitos legales correspondientes.

¿Qué necesita Estados Unidos para solicitar una extradición?

El procedimiento comienza cuando el Gobierno estadounidense presenta una solicitud de extradición por la vía diplomática.

El artículo 10 del tratado bilateral establece que la petición debe incluir:

Una descripción de los hechos que se le atribuyen a la persona reclamada

Las disposiciones legales que establecen el delito y la pena correspondiente

Las normas relacionadas con la prescripción del delito o de la sanción

Los datos personales que permitan identificar y localizar al reclamado

Una orden de aprehensión certificada, cuando todavía no exista una sentencia

Las pruebas que sustenten la acusación y permitan justificar el enjuiciamiento

Si la persona ya fue sentenciada, Estados Unidos debe presentar una copia certificada de la resolución judicial y, en su caso, información sobre la pena pendiente de cumplir.

¿Qué autoridades intervienen en el proceso de extradición?

La extradición involucra a distintas autoridades mexicanas y estadounidenses.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibe y revisa la solicitud presentada por la vía diplomática. Si considera que cumple con los requisitos, la remite a la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR, a su vez, promueve ante un juez de distrito las actuaciones necesarias para cumplir la solicitud y poner a disposición judicial a la persona reclamada.

El juez interviene para revisar el procedimiento, informar al detenido sobre los motivos de la solicitud y permitirle ejercer su derecho de defensa.

Durante esta etapa, la persona reclamada puede contar con un abogado y presentar las excepciones que establece la Ley de Extradición Internacional.

Después de revisar las actuaciones, el juez emite una opinión jurídica y remite el expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, autoridad que comunica la decisión del Gobierno mexicano sobre la procedencia de la entrega.

Si la extradición es concedida, la FGR participa en la coordinación del traslado y entrega de la persona a las autoridades estadounidenses.

¿Cuánto tiempo tarda una extradición?

La Fiscalía General de la República ha explicado que estos procesos no tienen un tiempo determinado, debido a las diferencias entre los sistemas judiciales, la revisión de las pruebas y las actuaciones que pueden presentarse durante el procedimiento.

El tratado bilateral establece un plazo de 60 días para que, después de una detención provisional solicitada por el país requirente, se reciba la petición formal de extradición con la documentación correspondiente.

Si transcurre ese periodo sin que llegue la solicitud formal, debe ponerse fin a la detención provisional sustentada en esa petición. Esto no impide que posteriormente pueda presentarse una solicitud formal y tramitarse una extradición.

¿Por qué México puede negar una extradición?

El tratado bilateral y la Ley de Extradición Internacional contemplan diferentes circunstancias por las que México puede rechazar una solicitud.

Entre ellas se encuentran:

Delitos políticos: no se concede la extradición cuando el delito por el que se reclama a una persona tiene ese carácter.

no se concede la extradición cuando el delito por el que se reclama a una persona tiene ese carácter. Doble juzgamiento: cuando la persona ya fue procesada, condenada o absuelta en México por los mismos hechos que sustentan la solicitud.

cuando la persona ya fue procesada, condenada o absuelta en México por los mismos hechos que sustentan la solicitud. Prescripción: cuando la acción penal o la pena ya prescribió conforme a las leyes aplicables.

cuando la acción penal o la pena ya prescribió conforme a las leyes aplicables. Delitos militares: cuando la conducta por la que se solicita la extradición es exclusivamente de carácter militar.

cuando la conducta por la que se solicita la extradición es exclusivamente de carácter militar. Pena de muerte: si el delito puede castigarse con esta sanción en Estados Unidos, México puede negar la entrega si no recibe garantías suficientes de que no será impuesta o ejecutada.

si el delito puede castigarse con esta sanción en Estados Unidos, México puede negar la entrega si no recibe garantías suficientes de que no será impuesta o ejecutada. Riesgo de violaciones a derechos humanos: la legislación mexicana contempla restricciones cuando existen razones fundadas para considerar que la persona podría ser sometida a tortura o desaparición forzada.

Otro punto importante es la nacionalidad. El tratado establece que ninguno de los dos países está obligado a entregar a sus propios ciudadanos, aunque sus gobiernos pueden hacerlo si su legislación lo permite y lo consideran procedente.

Tener nacionalidad mexicana no significa que una persona esté automáticamente protegida frente a una solicitud de extradición.

¿El amparo puede frenar una extradición?

Uno de los recursos legales que puede detener temporalmente la entrega de una persona a Estados Unidos es el juicio de amparo.

El 7 de noviembre de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, mediante jurisprudencia, que cuando se admite una demanda de amparo en la que se reclama la extradición, los órganos jurisdiccionales deben conceder la suspensión de plano y de oficio para evitar que la persona sea entregada al país solicitante mientras se resuelve el juicio.

Este criterio busca impedir posibles afectaciones irreparables a los derechos humanos de la persona reclamada.

La suspensión no significa que la extradición haya sido cancelada o que la persona haya obtenido una resolución favorable definitiva. Su efecto es impedir temporalmente la entrega mientras se resuelve el juicio de amparo.

Los recursos legales pueden prolongar el procedimiento y retrasar el traslado, aunque no necesariamente impedirlo de manera definitiva.

La entrega también puede aplazarse

Incluso cuando México ya concedió una extradición, existen circunstancias que pueden retrasar la entrega.

El artículo 15 del Tratado de Extradición establece que el país requerido puede diferir el traslado cuando la persona tenga procedimientos penales pendientes en su territorio o esté cumpliendo una condena por otro delito.

En esos casos, la entrega puede realizarse hasta que concluya el proceso correspondiente o se cumpla la sanción impuesta.

Las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado y las posibles solicitudes de Estados Unidos abren una ruta judicial que no depende únicamente de la captura, sino del cumplimiento de requisitos legales, la intervención de autoridades mexicanas y la resolución de los recursos que puedan presentarse.

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