En Amecameca y Calimaya hay árboles de navidad naturales. Foto: Probosque Edomex

El Estado de México (Edomex) cuenta con cerca de 475 mil árboles de Navidad naturales disponibles para su comercialización durante la temporada 2026, distribuidos en 239 plantaciones autorizadas de 34 municipios. La entidad se mantiene como el principal productor nacional de estos ejemplares, por lo que ofrece distintas alternativas para quienes buscan llevar uno a casa durante las fiestas decembrinas.

La campaña de comercialización es coordinada por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), que promueve la compra de árboles cultivados legalmente y provenientes de plantaciones registradas.

Los precios dependen del tamaño, la especie y el lugar de compra. En algunos puntos autorizados se pueden encontrar ejemplares desde 700 pesos, mientras que otras opciones, con servicios adicionales o características específicas, alcanzan casi los 2 mil pesos.

Municipios del Edomex donde puedes comprar un árbol de Navidad natural

La producción y venta de árboles naturales se distribuye en 34 municipios mexiquenses. Entre las localidades que cuentan con plantaciones se encuentran:

Amecameca

Xonacatlán

Tlalmanalco

Valle de Bravo

Villa del Carbón

Isidro Fabela

Tenango del Valle

Almoloya de Juárez

Juchitepec

Xalatlaco

Temascaltepec

Zinacantepec

Calimaya

Villa Victoria

Amanalco

El Oro

Estos municipios representan alternativas para comparar las opciones disponibles y adquirir un ejemplar directamente en una plantación.

Amecameca destaca por contar con puntos de venta como Bosque Esmeralda y el Bosque de los Árboles de Navidad, donde los compradores pueden elegir entre distintas especies y tamaños.

En Calimaya también se encuentra Pino Pachón, otra de las opciones para quienes buscan un árbol natural en la región del Valle de Toluca.

Antes de trasladarte, es recomendable consultar directamente con cada plantación sus horarios, disponibilidad de ejemplares, especies y condiciones de venta.

¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad natural en Edomex? Precios 2026

El costo de un árbol natural depende principalmente de su altura, especie y características. De acuerdo con las referencias de la campaña estatal de Probosque y los precios publicados por plantaciones autorizadas, estas son algunas opciones para la temporada 2026:

Punto de venta o referencia Precio Características Campaña estatal Probosque Desde 700 pesos Precio de salida para ejemplares pequeños, de 1.50 metros en adelante. Rango promedio general mil 300 a mil 600 pesos Estimación para árboles cortados de entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Pino Pachón, Calimaya Desde mil 500 pesos Precio publicado para árboles de esta plantación del Valle de Toluca. Bosque Esmeralda, Amecameca mil 700 pesos Tarifa para ejemplares de hasta 2.90 metros; con cupón, el precio baja a 1,500 pesos. Bosque de los Árboles de Navidad, Amecameca mil 980 pesos Ejemplares de hasta 3 metros; incluye un pase para seis personas a Hacienda Panoaya.

En Bosque Esmeralda, el precio de mil 700 pesos contempla ejemplares de especies como Pseudotsuga, Ayacahuite u Oyamel, de hasta 2.90 metros. La compra también incluye el préstamo de serrucho, una red protectora y un lazo para facilitar el traslado. La plantación cuenta con información sobre su temporada navideña en su página oficial.

Por otra parte, el Bosque de los Árboles de Navidad, también ubicado en Amecameca, ofrece ejemplares de hasta tres metros por mil 980 pesos. Entre los beneficios anunciados se encuentra un pase para seis personas a Hacienda Panoaya.

En el caso de los precios de Probosque, los 700 pesos corresponden a una referencia de salida, mientras que el rango de mil 300 a mil 600 pesos representa el costo promedio estimado para árboles de mayor altura. Por ello, no todos los ejemplares tendrán el mismo precio.

Si buscas ahorrar, puedes comparar las alternativas de las plantaciones y considerar tanto el tamaño como los servicios incluidos antes de realizar tu compra.

¿Cómo saber si un árbol de Navidad natural es legal? Revisa su certificado

Además del precio y la altura, es importante verificar que el árbol provenga de una plantación autorizada y no de la tala clandestina.

Para ello, los puntos de venta registrados entregan los ejemplares con una etiqueta o cintillo oficial con un código de identificación emitido por Probosque.

Este distintivo permite identificar la procedencia legal del árbol natural y acredita que proviene de una plantación establecida para su producción y comercialización.

Por eso, antes de comprarlo, revisa que cuente con su cintillo correspondiente y evita adquirir ejemplares que no puedan acreditar su origen.

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