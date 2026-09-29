Los perros no son los únicos que transmiten la rabia: ¿qué animales pueden contagiarte?

¿Qué hacer en caso de una mordedura? Foto: Pexels.

Los perros son los principales transmisores de la rabia a los seres humanos, pero no son los únicos animales que pueden portar y transmitir el virus. Gatos, murciélagos y algunos mamíferos silvestres también pueden contagiar esta enfermedad, principalmente mediante la saliva de un animal infectado.

La rabia es una enfermedad viral que afecta a los mamíferos y está presente en todos los continentes; de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada año se registran alrededor de 60 mil muertes por rabia en el mundo, principalmente en Asia y África.

Por ello, cada 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, una fecha que busca llamar la atención sobre la prevención de esta enfermedad.

¿Qué animales pueden transmitir la rabia además de los perros?

#Rabies isn't a dog-only problem.

Cats, bats, foxes, jackals. Any mammal can carry the virus and pass it on through a single bite or scratch.



If it happens to you, get to a clinic fast. Once symptoms appear, it's almost always too late.#WorldRabiesDay pic.twitter.com/HfyCvUjzAW — World Health Organization (WHO) (@WHO) September 28, 2026

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus también puede encontrarse en otros mamíferos.Entre los animales que pueden transmitir la enfermedad se encuentran los gatos domésticos y algunos cánidos silvestres, como:

Zorros

Coyotes

Lobos

Chacales

Los murciélagos, tanto frugívoros como insectívoros, también pueden infectarse y transmitir el virus.

La transmisión ocurre principalmente cuando la saliva de un animal infectado entra en contacto con el organismo, por ejemplo, mediante una mordedura o arañazo. También puede existir riesgo cuando la saliva entra en contacto con una herida abierta o con las mucosas.

El Ministerio de Salud de Brasil señaló a la prensa local que, en perros y gatos, el virus puede encontrarse en la saliva entre dos y cinco días antes de que aparezcan los signos clínicos y permanecer durante el desarrollo de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

La rabia tiene un periodo de incubación que puede variar y, una vez que aparecen los signos clínicos, la enfermedad afecta principalmente al sistema nervioso.

Entre los primeros síntomas pueden presentarse malestar general, dolor de cabeza, náuseas, dolor de garganta, irritabilidad, entumecimiento y falta de apetito.

Conforme avanza la enfermedad pueden aparecer alteraciones neurológicas, cambios de comportamiento, alucinaciones, espasmos musculares y parálisis. Dicha infección es prácticamente mortal una vez que aparecen los síntomas, por lo que la atención después de una posible exposición resulta fundamental.

Es por ello que ante una mordedura o arañazo de un animal que pueda estar infectado, no se debe esperar a que aparezcan síntomas.

La recomendación es acudir lo antes posible a una unidad médica para que personal de salud valore el riesgo y determine si es necesario iniciar la profilaxis posexposición, que puede incluir la aplicación de la vacuna antirrábica.

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