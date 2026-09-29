Fiscalía de Morelos se coordinará con autoridades federales para resolver asesinato de estudiantes de la UAEM

Los alumnos pertenecían a la Preparatoria 2 de la UAEM. Foto: Cuartoscuro

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos (FGEM), informó que la dependencia coordinará esfuerzos con las autoridades federales y estatales para esclarecer el asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria 2, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la colonia Chulavista del municipio de Cuernavaca.

“La colaboración de parte de la Fiscalía es absoluta en este y en otros casos que se manejan de esta naturaleza y relevancia. La Fiscalía actúa de manera profesional, pero también siempre atendiendo la colaboración con instancias federales. Nosotros lo hemos pedido en otras ocasiones, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al Centro Nacional de Inteligencia y nos han ayudado en estos casos también”, declaró.

Asimismo, Blumenkron Escobar reiteró que se agotarán todas las líneas de investigación de manera transparente y apegada a derecho para dar con los responsables del ataque, en el que además otro estudiante resultó lesionado.

El titular de la @Fiscalia_Mor Fernando Blumenkron aseguró que tal y como lo instruyó la presidenta @Claudiashein se coordinarán esfuerzos para dar con los responsables del asesinato de dos estudiantes de la @uaemorelos . Se agotarán todas las líneas de investigación, expuso. pic.twitter.com/BjPBRjUxux — Monydelsol (@monydelsol) September 28, 2026

Alcalde de Cuernavaca admite que estrategia de seguridad no ha funcionado

Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, admitió que la estrategia de seguridad en la región no ha funcionado.

“No ha funcionado del todo. Ha mejorado en alguna parte, pero seguimos debiéndole a la sociedad”, mencionó.

A pregunta expresa sobre si sigue siendo un “foco rojo” la colonia, y otras aledañas, donde ocurrió el ataque, el presidente municipal dijo que han tenido “eventos criminales” como en cualquier otra colonia.

“La vigilancia que hacen nuestros policías es cada vez menos notoria y eso lo aprovechan los delincuentes”, aseveró.

Urióstegui Salgado mencionó que por esa razón hizo un llamado a todos los elementos de la corporación para redoblar esfuerzos. Asimismo, dejó claro que realizará una evaluación en dos semanas y a partir de los resultados tomará las “decisiones que correspondan”.

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, advirtió que realizará ajustes en los mandos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), incluida la posible remoción de su titular, Pablo Nivardo Aguilera. #Cuernavaca pic.twitter.com/Bvy3G86EkB — LAV (@LavariegaMx) September 28, 2026

¿Qué les pasó a los estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM?

Dos estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM fueron asesinados en un ataque armado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, luego de salir de una fiesta. Los jóvenes, que cursaban tercero y quinto semestre, se encontraban afuera de una tienda cuando sujetos en motocicleta les dispararon; otro joven resultó herido. Con estos casos suman seis estudiantes de la UAEM asesinados durante 2026.

La UAEM exigió a la Fiscalía de Morelos una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. La Fiscalía informó que agotará todas las líneas de investigación y que ya participan el Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales.

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