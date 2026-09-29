Lorenia Valles será la coordinadora de Morena en Sonora de cara a 2027

Lorenia Valles fue designada de cara a elecciones 2027. Foto: Cuartoscuro

La dirigencia nacional de Morena designó este lunes a Lorenia Valles Sampedro como Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, cargo con el que encabezará los trabajos políticos y de organización del partido en la entidad rumbo al proceso electoral de 2027.

El nombramiento fue realizado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Presentamos a @LoreniaValles_ Sampedro, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora. pic.twitter.com/zkfnEflMqZ — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

Encabezará la organización política en Sonora

Con esta designación, Lorenia Valles asumirá la coordinación de las actividades políticas del movimiento en Sonora, una posición considerada clave dentro de la estrategia electoral de Morena para los próximos comicios.

La nueva coordinadora tendrá entre sus principales tareas fortalecer la estructura territorial del partido y coordinar los trabajos de organización en la entidad.

🟥Morena ya tiene coordinadora rumbo a 2027 en Sonora.



Lorenia Valles fue designada Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación tras imponerse en las encuestas internas. Ahora encabezará la organización política del movimiento con la misión de retener la… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) September 29, 2026

Lorenia Valles llama a la unidad tras su designación

Tras ser anunciada como coordinadora estatal, Lorenia Valles llamó a la unidad entre los perfiles que participaron en el proceso interno de Morena en Sonora.

Durante el evento realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, la ahora coordinadora reconoció a quienes participaron en la contienda y pidió un aplauso para cada una de ellas.

“Para cada uno, cada una de ellas, un aplauso muy fuerte, que se escuche muy fuerte, ese aplauso. De verdad, mi reconocimiento a sus personas y a sus trayectorias”.

Valles también señaló que la unidad fue considerada en todo momento como parte del proceso para definir la coordinación estatal.

“En el escenario de quién pudiera resultar ganador de este proceso, con esta responsabilidad, en todos los escenarios, siempre pensamos en la unidad. La unidad que se construye con voluntad y con hechos”.

El llamado ocurrió mientras Célida López, una de las aspirantes a la coordinación, mostró su emoción durante el anuncio y derramó lágrimas al conocerse la designación de Valles.

En el proceso interno participaron seis perfiles: Lorenia Valles, Célida López, María Dolores del Río, Javier Lamarque, Omar del Valle y Froylán Gámez.

Ariadna Montiel también pide mantener la unidad

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, también se pronunció por mantener la unidad del movimiento después de la definición en Sonora.

“Efectivamente, como lo dice nuestra militancia, mantener la unidad de nuestro movimiento, porque acuérdense, que nosotros siempre hemos dicho, es que luchamos por la causa de nuestro movimiento, que es más grande que todo”, expresó.

La definición de Valles forma parte de la etapa en la que Morena está terminando de nombrar a sus coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, proceso mediante el cual el partido perfila a quienes encabezarán sus trabajos políticos y territoriales en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

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