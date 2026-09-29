Peso mexicano roza las 18 unidades por dólar tras intensa jornada de tensiones

En un punto de la jornada, llegó a los 18 pesos por dólar. Foto: Cuartoscuro

El peso mexicano tuvo una jornada complicada este lunes y llegó momentáneamente a cotizar por encima de las 18 unidades por dólar, un nivel que no se observaba desde marzo de este año, en medio de la incertidumbre generada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el fortalecimiento global de la moneda estadounidense.

De acuerdo con datos de Bloomberg, la divisa mexicana se ubicaba alrededor de los 18 pesos por dólar en el mercado spot, reflejando una depreciación cercana al 1.8% frente al cierre previo.

El dólar se fortalece a nivel global

La presión sobre el peso no provino únicamente de factores internos.

Durante la sesión, el índice dólar (DXY), que compara el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas internacionales, superó los 100 puntos por primera vez desde julio, impulsado por un entorno de tasas de interés elevadas en Estados Unidos y una mayor demanda de activos considerados refugio.

Este fortalecimiento del dólar afectó a varias monedas emergentes, pero el peso mexicano encabezó las pérdidas entre las principales divisas monitoreadas por Bloomberg.

Medio Oriente aumenta la aversión al riesgo

Analistas atribuyen parte de la depreciación al aumento de la incertidumbre internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.

Los mercados reaccionaron a la posibilidad de nuevas afectaciones en rutas estratégicas para el suministro energético mundial, especialmente después de que persistieran las diferencias entre Washington y Teherán en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

La preocupación por posibles interrupciones en el comercio energético llevó a inversionistas a reducir exposición en activos considerados de mayor riesgo, incluidas varias monedas latinoamericanas.

También influyó la política monetaria

Otro factor que pesó sobre el tipo de cambio fue la reciente decisión de política monetaria del Banco de México.

Los inversionistas continúan evaluando el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, un elemento que suele influir en los flujos de capital y en la demanda de pesos dentro de los mercados financieros.

La combinación de un dólar más fuerte, incertidumbre geopolítica y ajustes en las expectativas sobre tasas de interés generó presión adicional sobre la moneda mexicana.

Peso lidera pérdidas entre divisas emergentes

Durante la jornada, el peso se ubicó entre las monedas con peor desempeño dentro de la canasta de divisas seguida por Bloomberg.

Detrás de la moneda mexicana aparecieron otras divisas de mercados emergentes como el rand sudafricano y el real brasileño, que también registraron retrocesos frente al dólar.

En contraste, pocas monedas lograron avanzar durante la sesión, entre ellas la libra esterlina y el dólar neozelandés.

Aunque la moneda mexicana logró estabilizarse tras tocar momentáneamente las 18 unidades, los mercados continúan atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente y a las próximas decisiones de los bancos centrales, factores que seguirán influyendo en el comportamiento del tipo de cambio durante los próximos días.

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