Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 28 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Doble impacto de Polo

El huracán Polo impactará dos veces en México: primero en Baja California Sur y posteriormente en Sonora, ya como tormenta tropical.

Rachel podría ser huracán

La tormenta Rachel se localiza al sur de costas guerrerenses con potencial de lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca; podría convertirse en huracán esta semana.

Prisión domiciliaria de Ruffo

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ya regresó a su casa en Ensenada para continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Homicidios golpean a jóvenes

Los homicidios siguen entre las principales causas de muerte de jóvenes de 25 a 34 años en México, según el Inegi. Guanajuato encabeza la lista.

EE. UU. promete victoria sobre Irán

Trump afirmó que Estados Unidos ya dialoga con mediadores para poner fin al conflicto con Irán, y aseguró que su país ganará la guerra muy pronto.

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