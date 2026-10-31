FGR nombra a María Sol Salgado al frente de fiscalía de desaparecidos

FGR., Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que María Sol Berenice Salgado Ambros asumirá, a partir del próximo 17 de noviembre, la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

El nombramiento ocurre en un área encargada de investigar los casos de desaparición forzada, impulsar la búsqueda de personas y brindar atención a las víctimas. Asimismo, la institución señaló que la nueva titular cuenta con experiencia en estos ámbitos.

La Fiscalía General de la República informa que, a partir del próximo 17 de noviembre, María Sol Berenice Salgado Ambros, asumirá la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.



Cuenta con una amplia trayectoria en la investigación… — FGR México (@FGRMexico) October 31, 2026

María Sol Salgado tiene trayectoria en búsqueda de personas y atención a víctimas

De acuerdo con la FGR, Salgado Ambros cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de delitos de desaparición, la búsqueda de personas y la atención a víctimas.

La Fiscalía indicó que su experiencia contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales, al desarrollo de las investigaciones y a la coordinación entre dependencias para hacer frente a estos delitos.

Por otra parte, entre los objetivos planteados con el nombramiento están avanzar en el acceso a la justicia, esclarecer los hechos y garantizar el derecho de toda persona a ser buscada.

Así, la dependencia también aseguró que dará continuidad a las investigaciones y seguimiento a los compromisos establecidos. Además, señaló que el diálogo directo con las familias será una prioridad durante esta nueva etapa.

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