SRE cambia examen de idioma para aspirantes al Servicio Exterior Mexicano; acepta lenguas indígenas

Convocatoria de SRE incluye lenguas indígenas. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) modificó los requisitos de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano y abrió la posibilidad de acreditar el dominio de una lengua indígena en lugar de un idioma extranjero.

La medida forma parte de la convocatoria 2026 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre las opciones se encuentran maya, mixteco, náhuatl y zapoteco, además de idiomas como inglés, francés, alemán, chino y japonés.

¿Qué lenguas indígenas acepta la SRE para ingresar al Servicio Exterior Mexicano?

La convocatoria contempla seis opciones de lenguas indígenas, con sus respectivas regiones o variantes:

Maya de la península de Yucatán , incluidas Quintana Roo y Campeche.

, incluidas Quintana Roo y Campeche. Mixteco alto y bajo de Guerrero .

. Mixteco alto y bajo de Oaxaca .

. Náhuatl de las Huastecas de Veracruz e Hidalgo .

. Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla .

. Zapoteco del Istmo, de Juchitán, Oaxaca.

También se puede acreditar el dominio de alemán, árabe, chino, francés, inglés, japonés o ruso. La persona aspirante deberá elegir una lengua al momento de registrarse y no podrá cambiarla posteriormente.

La SRE establece que no es necesario acreditar que se pertenece a un pueblo indígena para presentar el examen de alguna de estas lenguas. Asimismo, las personas indígenas pueden elegir cualquiera de las opciones incluidas en la convocatoria.

¿Qué otros requisitos y plazas ofrece la convocatoria de la SRE?

El concurso contempla 80 plazas para la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano, distribuidas en tres áreas:

Administración: 44 plazas.

44 plazas. Asuntos consulares, comunidades y protección: 20 plazas.

20 plazas. Tecnologías de la información y digitalización: 16 plazas.

Entre los requisitos generales se encuentran ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, no contar con antecedentes de sanciones administrativas ni condenas penales y tener, como mínimo, estudios de técnico superior universitario o equivalente.

La convocatoria también establece que las personas aspirantes deben contar con un título o cédula profesional y aprobar los cursos de capacitación del Instituto Matías Romero.

¿Cuáles son las fechas del concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano?

El periodo de inscripción concluyó el 3 de noviembre de 2026. Para quienes fueron aceptados, la entrega de documentos se realiza del 9 al 17 de noviembre, mediante el portal de la SRE.

La primera etapa eliminatoria contempla tres evaluaciones:

21 de enero de 2027: examen de conocimientos generales.

examen de conocimientos generales. 22 de enero de 2027: examen escrito de español.

examen escrito de español. 22 de enero de 2027: examen escrito del idioma seleccionado.

Quienes avancen deberán participar en una segunda etapa en la Ciudad de México, que incluye examen médico, cursos especializados, experiencia práctica, evaluaciones psicológicas, de redacción y orales, además de entrevistas.

Durante esta segunda etapa, del 8 de marzo al 6 de mayo de 2027, las personas participantes que cumplan los requisitos recibirán una beca mensual de 16 mil 292 pesos netos, monto que puede cambiar si se actualiza el tabulador salarial.

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