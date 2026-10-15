Protestas en México: ¿Cuáles son los límites de la policía y cómo denunciar un abuso?

El uso de la fuerza debe corresponder al nivel de riesgo. Foto: Cuartoscuro.

Las corporaciones de seguridad están obligadas a cumplir con un estricto protocolo de derechos humanos para no cometer un abuso policial durante alguna protesta en México.

Miles de personas marcharon el 11 de octubre en Guadalajara en contra de la escasez y las malas condiciones del agua. Elementos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y golpes contra manifestantes, principalmente jóvenes.

El Gobierno estatal informó sobre la detención de 39 personas, quienes quedaron en libertad paulatinamente.

Ante el descontento social, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció el uso excesivo de la fuerza y anunció investigaciones.

Las protestas en México están protegidas por la Constitución, mientras que la actuación de los policías durante una manifestación tiene límites legales.

¿Qué pueden hacer los policías durante una manifestación y cuáles son sus límites?

Los policías pueden intervenir para proteger a las personas, atender situaciones de riesgo y preservar la seguridad y el orden públicos, pero deben respetar los derechos humanos y actuar conforme a la ley.

La Constitución protege la manifestación de las ideas, la libertad de difundir información y opiniones, así como el derecho de reunirse pacíficamente con un objeto lícito.

El artículo 9 establece que no se puede restringir el derecho de reunión solo porque el grupo exprese o presente una protesta contra una autoridad en México.

Por ello, una manifestación pacífica no debe tratarse como una amenaza que justifique el uso de la fuerza, a menos que se cometa un delito.

¿Qué principios deben respetar los policías en protestas de México?

El artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece siete principios que rigen la actuación de los agentes:

Absoluta necesidad: la fuerza debe ser la última alternativa para proteger la vida y la integridad, evitar daños a bienes jurídicamente protegidos o mantener el orden y la paz públicos.

la fuerza debe ser la última alternativa para proteger la vida y la integridad, evitar daños a bienes jurídicamente protegidos o mantener el orden y la paz públicos. Legalidad: la actuación debe apegarse a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales aplicables.

la actuación debe apegarse a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales aplicables. Prevención: los operativos deben planificarse para minimizar el uso de la fuerza y reducir los daños.

los operativos deben planificarse para minimizar el uso de la fuerza y reducir los daños. Proporcionalidad: el nivel de fuerza debe corresponder a la resistencia y al riesgo que enfrenta la autoridad.

el nivel de fuerza debe corresponder a la resistencia y al riesgo que enfrenta la autoridad. Rendición de cuentas y vigilancia: deben existir controles para evaluar el uso de la fuerza.

deben existir controles para evaluar el uso de la fuerza. Racionalidad: la decisión debe considerar el objetivo, las circunstancias y las capacidades de las personas involucradas.

la decisión debe considerar el objetivo, las circunstancias y las capacidades de las personas involucradas. Oportunidad: la intervención debe realizarse de manera que reduzca los daños y afectaciones a las personas y sus bienes.

¿Cuándo es ilegal usar la fuerza en protestas de México?

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que el uso de la fuerza es ilegal cuando:

Se usan armas en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.

Es realizada por personal sin experiencia ni capacitación para actuar conforme a los protocolos.

Cuando no haya una resistencia o agresión real o inminente

Cuando el uso de la fuerza no se aplique como último recurso, cumpliendo con las condiciones legales previstas.

Lo anterior muestra que una protesta, una crítica a la autoridad o expresión de alguna inconformidad no justifica, por sí mismo, el uso de la fuerza física o de armas en México.

Ante estos casos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) ha insistido a las autoridades en privilegiar el diálogo, proteger la integridad de las personas y garantizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

¿Cómo denunciar a un policía por abuso de autoridad?

En el caso de querer presentar una queja, se debe acudir a la comisión de derechos humanos de la entidad donde ocurrieron los hechos. Para una denuncia, hay que acudir a la fiscalía estatal.

Además, deben documentarse y conservarse las siguientes pruebas:

Fecha, hora y lugar de los hechos.

Descripción de lo ocurrido y de la actuación policial.

Identificación de la corporación y, si es posible, de los agentes involucrados.

Fotografías, videos, grabaciones y datos de testigos obtenidos de forma segura.

Certificados médicos, informes de lesiones y otros documentos relacionados con los hechos.

Copias de denuncias, folios o constancias de las gestiones realizadas.

Importante: no es indispensable contar con todas estas pruebas para solicitar orientación, iniciar una queja o demanda por abuso policial.

Si la persona afectada sufrió lesiones, debe priorizar su atención médica y conservar la documentación correspondiente.

En Jalisco investigan a 17 policías

Por los hechos registrados en Guadalajara, durante las protestas para exigir agua limpia, hasta el momento, se ha identificado a 17 elementos policiales por presuntamente actuar fuera de los protocolos, reaccionar de manera desproporcionada y hacer un uso indebido de la fuerza.

Los oficiales ya fueron citados a declarar y podrían enfrentar sanciones que van desde una amonestación hasta la separación definitiva del cargo.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, dio un mensaje sin responder preguntas, en el que dijo que el área de Asuntos Internos de la dependencia abrió un expediente de investigación que ya cuenta con más de 200 videos.

Añadió que los cinco directivos presentes durante el operativo tienen algún grado de responsabilidad en las acciones policiales desplegadas el domingo 11 de octubre, durante la Marcha por el Agua Limpia.

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