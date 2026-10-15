Vacunación invernal 2026: ¿quiénes deben vacunarse, qué vacunas se aplicarán y a dónde acudir sin costo?

¿Qué vacunas se aplicarán en la Campaña de Vacunación Invernal 2026? | Cuartoscuro

La Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 comenzó el pasado 12 de octubre y permanecerá en todo el país hasta el 2 de abril de 2027, con el objetivo de prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante la temporada de frío.

Los ciudadanos de todo el país solo tendrán que acudir a su unidad de salud más cercana con su Cartilla Nacional de Salud, debido a que las vacunas contra COVID-19, neumococo, influenza y virus sincicial respiratorio (VSR) se aplicarán de manera gratuita, según la Secretaría de Salud (SSA).

Durante la temporada invernal aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. 🫁



La vacunación contra #influenza, #COVID19 y #neumococo protege tu salud y la de tu familia. Acude a tu unidad de salud. 🏥



Conoce más en ➡️ https://t.co/E6rAvFKTBt #VacunarEsAmar pic.twitter.com/NJ5azyBRpb — SALUD México (@SSalud_mx) October 13, 2026

¿Quiénes deben vacunarse en la Campaña Nacional de Vacunación?

Las vacunas de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2026 se aplicarán de acuerdo con los grupos establecidos para cada caso.

Las vacunas contra la influenza, COVID-19 y neumococo considerarán como población prioritaria a:

Niñas y niños menores de cinco años.

Personas de 60 años y más.

Personas con enfermedades que aumentan el riesgo de presentar complicaciones.

Personal de salud.

Personas embarazadas. A ellas no se les aplicará la vacuna contra neumococo.



Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

De manera específica, la vacuna contra la influenza está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas embarazadas, mayores de 60 años, personal de salud y personas de 5 a 59 años con enfermedades crónicas.

La vacuna contra COVID-19 está dirigida a personas embarazadas, mayores de 60 años, personal de salud y personas de 6 meses a 59 años con enfermedades de alto riesgo.

Por oro lado, también se aplicará la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), que se aplicará de manera preferencial a las personas embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación,

“El objetivo es ayudar a proteger al bebé contra este virus desde sus primeros meses de vida“, de acuerdo con la SSA.

¿Dónde podrás vacunarte de manera gratuita?

Los usuarios interesados en aplicarse las vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y VSR podrán acceder a ellas en su punto de vacunación más cercano, de acuerdo con la SSA.

En la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026–2027 participan las instituciones del Sistema Nacional de Salud, entre ellas:

Secretaría de Salud (SSA)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS-Bienestar

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretarías de Salud de las entidades federativas

Con el acompañamiento del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA)

Fuente: SSA

Y podrán consultar su punto de vacunación más cercano en la página de dondemevacuno.salud.gob.mx.

Para saber exactamente en dónde están los hospitales en donde aplicarán las vacunas, los usuarios deben seguir estos pasos:

Entra al siguiente link

Busca la vacuna que te quieras aplicar

Selecciona la entidad a la que perteneces

Escoge el municipio en el que quieres vacunarte

Los ciudadanos interesados también pueden llamar al número 079 para recibir orientación sobre dónde pueden acudir a vacunarse hasta el próximo 2 de abril.

Cabe destacar que todas las vacunas son gratuitas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

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