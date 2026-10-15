Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de tortura en EE. UU.

El juicio contra Maduro y su esposa iniciará en junio de 2027. Imagen: Reuters

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de nuevos cargos de tortura presentados en su contra en Estados Unidos.

Ambos comparecieron ante un tribunal de Nueva York este jueves 15 de septiembre, acusados de conspiración para cometer simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Se trata de una nueva acusación, anunciada por el Departamento de Justicia el 8 de octubre, que se suma a los cargos por narcotráfico y tráfico de armas.

El juez Alvin K. Hellerstein aplazó dos semanas la fecha prevista para iniciar el juicio por estos cargos de tortura contra Nicolás Maduro y Ciria Flores en Estados Unidos. La nueva fecha es el 14 de junio de 2027.

La detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela

El 3 de enero, Washington ejecutó la Operación Resolución Absoluta, irrumpiendo en la residencia del presidente y su esposa en Caracas. Ambos fueron extraídos por vía aérea y trasladados inmediatamente a Nueva York, donde permanecieron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Durante la primera audiencia, ante el juez Alvin K. Hellerstein, ambos se declararon no culpables de los cargos iniciales. Nicolás Maduro calificó como “secuestro” su captura.

Delitos imputados a Nicolás Maduro y Cilia Flores:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para cometer tortura

Importación de cocaína

Conspiración relacionada con armas

Conspiración para utilizar, portar o poseer ese armamento en apoyo de las actividades criminales

Uso, portación y posesión de armas

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