Cáncer de pulmón pone en pausa la agenda del Papa León XIV y abre dudas sobre su papado

Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV continúa convaleciente de un cáncer de pulmón tras ser sometido el martes a una operación en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, mientras el Vaticano informó que el pontífice ha pasado “bien la noche” y mantiene su recuperación.

El sumo pontífice, de 71 años, permanece hospitalizado en el policlínico Gemelli, donde se le han realizado más pruebas para determinar si está libre de cáncer o si la enfermedad se ha propagado y requiere tratamiento. La Santa Sede señaló este jueves, por segundo día consecutivo, que el Papa León XIV se ha levantado y come normalmente.

Papa León XIV presenta buena recuperación tras operación

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que la radiografía de tórax muestra “una buena recuperación del pulmón operado” y señalaron que la evolución “avanza según lo previsto”.

Está previsto que el obispo de Roma permanezca varios días hospitalizado para continuar con su recuperación y someterse a las evaluaciones correspondientes sobre su estado de salud.

La operación también ha generado dudas sobre sus actividades próximas. Entre ellas se encuentra la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre, cuyo desarrollo está ahora en duda.

Se prevé que el líder de la Iglesia católica podría reducir su agenda durante las primeras semanas, con menos compromisos y actos públicos mientras avanza su recuperación.

La vaticanista estadounidense Elise Ann Allen, autora de una biografía sobre el Papa León XIV, señaló que el sumo pontífice buscaría regresar a sus actividades lo antes posible, aunque también consideraría sus propias limitaciones.

¿El cáncer cambiará las prioridades de León XIV?

La enfermedad también ha abierto interrogantes sobre las prioridades del pontificado. Algunas fuentes del Vaticano consideran que el cáncer de pulmón podría llevar al Papa León XIV a modificar su agenda y concentrarse en otras tareas, con menos viajes y más nombramientos.

El Papa todavía no ha creado a ningún cardenal. Estos integrantes de la Iglesia participan posteriormente en el cónclave encargado de elegir a su sucesor.

Además, cinco responsables de dicasterios, los departamentos de la Santa Sede, han alcanzado la edad de jubilación y todavía no han sido sustituidos.

El pontífice heredó una Iglesia con divisiones entre sectores liberales y conservadores, después del periodo encabezado por Francisco. Una de las tareas atribuidas a su pontificado ha sido atender esa polarización.

De acuerdo con el corresponsal en el Vaticano del periódico católico francés La Croix, Mikael Corre, algunas fuentes consideran que el estado de salud del Papa León XIV podría influir en las decisiones relacionadas con los dicasterios y en la elección de nuevos responsables.

Otros especialistas esperan que el papa mantenga sus esfuerzos diplomáticos. Allen señaló que esos esfuerzos ya han aportado estabilidad y consideró que la crisis de salud podría reducir las fricciones dentro de la Iglesia católica.

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