Buscan a hombre captado golpeando a un perro en Acatzingo, Puebla

En Puebla, se captó el maltrato a un animal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video que muestra a un hombre golpeando, en repetidas ocasiones, a un perro en Acatzingo, Puebla, causó indignación entre usuarios de redes sociales. Tras la difusión de las imágenes, autoridades de Bienestar Animal informaron que darán seguimiento al caso y confirmaron que el animal se encuentra con vida.

Difunden video de maltrato animal en Puebla

La agresión ocurrió en el barrio de San Miguel, en el municipio de Acatzingo, donde una grabación captó a un sujeto con playera roja acercándose a un perro que ladraba en reiteradas ocasiones.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

😡💢 ¡Lo buscan tras matar a golpes a un perro!



En Acatzingo, Puebla, una cámara captó a un hombre golpeando repetidamente a un perro en el barrio de San Miguel.



De acuerdo con versiones ciudadanas, el perro habría muerto. Vecinos ya buscan al sujeto. 💥 pic.twitter.com/Vg97XI92Oy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 14, 2026

En las imágenes se observa cómo el individuo comienza a golpear al animal repetidamente. Durante la agresión, otra persona que circulaba en bicicleta se aproxima al lugar para observar lo que ocurría; sin embargo, de acuerdo con el video, no interviene para detener al hombre.

El comportamiento del sujeto también llamó la atención de los usuarios, quienes señalaron que parecía tener dificultades para caminar con normalidad. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia o cuál era su estado.

Después de que el video comenzó a circular en redes sociales, algunos usuarios afirmaron que el perro había muerto a consecuencia de los golpes. Esta versión fue desmentida por las autoridades de Bienestar Animal, que confirmaron que el animal seguía con vida.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

La Dirección de Bienestar Animal Puebla (DIBA) informó que estableció comunicación con personal del municipio de Acatzingo para dar seguimiento a la agresión.

Mediante un mensaje en redes, la dependencia precisó que el perro se encontraba con vida y que se orientó al municipio para brindar acompañamiento a la propietaria del animal en la presentación de la denuncia correspondiente.

“Se informa que el animal se encuentra con vida. Personal de DIBA estableció comunicación con el CBA de Acatzingo para dar seguimiento al caso. Se orientó al municipio para brindar acompañamiento a la propietaria en la presentación de la denuncia correspondiente”.

Se informa que el animal se encuentra con vida. Personal de DIBA estableció comunicación con el CBA de Acatzingo para dar seguimiento al caso. Se orientó al municipio para brindar acompañamiento a la propietaria en la presentación de la denuncia correspondiente. — Bienestar Animal PUEBLA (@DIBAGobPue) October 15, 2026

Hasta la información proporcionada, no se reportó la identidad del hombre que aparece en la grabación ni se informó sobre alguna detención relacionada con el caso.

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