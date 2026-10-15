Alerta por huracán Trudy en Oaxaca; cierran puertos y suspenden clases en la Costa 

Oaxaca activa alertas por huracán Trudy. Foto: Rusvel Rasgado

La presencia del huracán Trudy en el océano Pacífico mantiene en alerta a las autoridades de Oaxaca por el pronóstico de lluvias fuertes, oleaje elevado y posibles afectaciones en distintas regiones del estado.

Como medida preventiva, se suspendieron las clases de educación básica en la región de la Costa y se restringieron las actividades de embarcaciones menores en tres puertos.

Suspenden clases en la región de la Costa de Oaxaca

Las autoridades educativas suspendieron las actividades escolares en los planteles de nivel básico de la región de la Costa, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas previstas.

Durante este jueves se reportaron lluvias fuertes en la región, mientras que en el litoral oaxaqueño se registró oleaje elevado.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema ciclónico para determinar si es necesario aplicar medidas adicionales en las zonas que podrían resultar afectadas.

Cierran puertos de Oaxaca por oleaje y fuertes corrientes

Como parte de las medidas preventivas, los puertos de Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco fueron cerrados a las embarcaciones menores y a las actividades náuticas.

La restricción busca reducir los riesgos para pescadores, prestadores de servicios turísticos y personas que realizan actividades en el mar, ante el incremento del oleaje y la presencia de fuertes corrientes marinas.

Las condiciones en el litoral podrían cambiar conforme evolucione el huracán Trudy, por lo que se recomienda consultar los avisos de las autoridades marítimas y de Protección Civil antes de realizar actividades en el agua.

¿Qué riesgos provoca el huracán Trudy en Oaxaca?

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos advirtió que las lluvias asociadas al sistema podrían provocar:

Crecidas de ríos y arroyos

Inundaciones en zonas bajas

Deslaves en áreas susceptibles

Afectaciones en caminos y carreteras

Riesgos para embarcaciones y actividades recreativas en el mar

La dependencia exhortó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de cauces y zonas inundadas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Mientras continúa el monitoreo del huracán Trudy, las autoridades mantienen las medidas preventivas para proteger a la población de la Costa y de otras regiones de Oaxaca.

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