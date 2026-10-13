Liberan a detenidos tras manifestación; Pablo Lemus reconoce errores y ordena investigar

Pablo Lemus. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que todas las personas detenidas durante la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco recuperaron su libertad. Además, reconoció errores en el operativo policial y solicitó una investigación interna para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

“Antes que Gobernador soy humano, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó el mandatario, al admitir que durante la intervención de los elementos de seguridad se cometieron errores que deben ser investigados.

Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. pic.twitter.com/t8QGebS8RO — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 13, 2026

Pablo Lemus reconoce excesos durante operativo en Casa Jalisco

Lemus explicó que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación, tras lo cual reconoció que el operativo presentó deficiencias y que, en su momento más crítico, se salió de control.

El gobernador señaló que no debió utilizarse agua ni gas contra las personas que participaban en la protesta, y reconoció que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a situaciones de violencia.

“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, afirmó.

También admitió que, aunque hubo manifestantes que actuaron con violencia, algunos elementos de la Policía Estatal cometieron excesos y ya fueron identificados.

“Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados”, señaló.

Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañará investigación

El mandatario solicitó que la investigación interna cuente con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el objetivo de dar seguimiento al proceso y establecer las sanciones correspondientes, de acuerdo con el nivel de responsabilidad de cada elemento.

Asimismo, indicó que se debe garantizar la reparación del daño a las personas afectadas y establecer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

El anuncio se produce después de la manifestación del domingo frente a Casa Jalisco, en la que hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías durante las protestas relacionadas con la calidad del agua en la entidad.

Pablo Lemus descarta privatización del agua en Jalisco

Durante su mensaje, el gobernador también respondió a las inquietudes relacionadas con el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

Lemus aseguró que el servicio de agua potable no será privatizado y sostuvo que el proyecto no implicará la contratación de deuda ni aumentos en las tarifas para los usuarios.

Además, negó que el servicio vaya a entregarse a una empresa israelí.

“Tienen mi palabra”, concluyó el mandatario.

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