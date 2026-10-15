La muerte de un turista aceleró el plan para prohibir los carruajes de Central Park: qué ocurrió

Carruaje con caballos en NY. Foto: Envato.

La muerte de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años, volvió a poner bajo presión a las autoridades de Nueva York. El joven falleció el 17 de junio de 2026 tras un accidente con un carruaje tirado por caballos en Central Park. Ahora, el alcalde Zohran Mamdani respalda una propuesta para eliminar esta atracción turística antes de junio de 2028.

¿Qué ocurrió con el turista que murió en Central Park?

Mahajan había viajado a Estados Unidos con su familia para celebrar su graduación de secundaria. Durante su visita a Nueva York, la familia recorrió algunos de los lugares más conocidos de la ciudad. El paseo por Central Park terminó en tragedia.

Según informó Associated Press, el caballo que tiraba del carruaje salió descontrolado y comenzó a correr sin que el conductor pudiera mantener el control. El joven se lanzó del vehículo en un intento de ayudar a su madre y sufrió lesiones que terminaron provocando su muerte.

El caso sacudió a una ciudad acostumbrada a ver estos carruajes como parte de su postal turística. También reavivó una discusión que lleva años enfrentando a defensores de los animales, autoridades y trabajadores del sector.

La organización Central Park Conservancy, responsable de gestionar el parque, había pedido restringir esta actividad por los riesgos para visitantes y caballos. Tras la muerte de Mahajan, reiteró su postura en un comunicado publicado el 17 de junio.

¿Cuándo podrían prohibirse los carruajes de caballos en Nueva York?

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, y Mamdani respaldan un acuerdo para retirar gradualmente los carruajes de Central Park. La propuesta, conocida como Romanch’s Law, lleva el nombre del joven fallecido y busca poner fin a una tradición de más de 150 años.

De acuerdo con Associated Press y CBS New York, el plan contempla terminar con esta actividad para junio de 2028. La votación del Concejo Municipal está prevista para el 22 de octubre de 2026.

La prohibición todavía no está vigente. La votación será decisiva para determinar si la iniciativa avanza y bajo qué condiciones se aplicará.

No es la primera vez que Nueva York intenta eliminar los paseos en carruaje. Administraciones anteriores también promovieron restricciones o prohibiciones, pero la oposición de representantes del sector y las dificultades políticas frenaron los cambios.

¿Qué pasará con los caballos y los trabajadores de Central Park?

La discusión va más allá de una atracción turística. El sector sostiene empleos para conductores, propietarios y trabajadores de establos, muchos de los cuales temen perder su fuente de ingresos si la prohibición sale adelante.

Mamdani ha expresado su apoyo a retirar los carruajes y ha planteado la necesidad de trabajar con los sindicatos para facilitar una transición laboral. La iniciativa también contempla medidas para procurar un destino adecuado para los animales cuando dejen de trabajar.

Los defensores de los caballos llevan años denunciando los riesgos que enfrentan los animales por el tráfico, el ruido, las temperaturas extremas y las condiciones de trabajo. Quienes defienden la actividad, en cambio, consideran que forma parte de la identidad histórica de Nueva York y advierten sobre las consecuencias económicas de eliminarla.

El debate, por tanto, no se limita a decidir si los turistas podrán seguir recorriendo Central Park en un carruaje. También exige respuestas sobre el futuro de los animales y de quienes dependen de esta industria.

La muerte de Mahajan dio una nueva dimensión a una disputa que parecía estancada. La decisión que tome el Concejo Municipal podría cambiar una de las imágenes más reconocibles de Nueva York, aunque el desenlace dependerá de la votación y de cómo se concrete la transición.

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