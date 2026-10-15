¡Se quedó sin llaves! Policía de León intenta abrir patrulla con alambre y lleva detenido atrás

Policía olvida las llaves y abre la patrulla con un alambre en León. Foto: Pexels

Usuarios y medios de comunicación comparten el video con el que un policía municipal de León, Guanajuato, fue captado intentando abrir una patrulla con un alambre, pues presuntamente había olvidado las llaves adentro de la unidad.

Policía de León intenta abrir patrulla con alambre

En redes sociales comenzó a compartirse un video en el que se puede observar a un policía del municipio de León, en el estado de Guanajuato, intentando abrir la patrulla que manejaba con un alambre.

Esto porque presuntamente el uniformado guanajuatense había olvidado las llaves dentro de la unidad, por lo que tuvo que ingeniárselas para intentar abrir la puerta del piloto.

Policía de León olvida las llaves dentro de su patrulla e intenta abrirla con un alambre, subido en un bote. El detenido esperando pacientemente en la batea. https://t.co/S1lEgBblVZ — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 14, 2026

¿Qué se ve en el video?

En la grabación de apenas medio minuto se observa cómo el policía de León se ayuda con un bote, una palanca y un alambre para intentar abrir la puerta de la patrulla que conducía.

El bote lo utiliza para pararse sobre él y ponerse por arriba de la ventana del piloto, la palanca para intentar abrir unos centímetros la puerta, y el alambre para introducirlo por el pequeño orificio y tratar de abrirla por dentro.

Toda esta maniobra mientras su compañero se mantiene vigilando la parte trasera de la patrulla.

Llevaba a un sujeto detenido en la parte trasera de la patrulla

Y es que mientras el policía de León intentaba abrir la puerta, su compañero vigilaba la parte trasera de la patrulla porque llevaban a un hombre detenido en la batea.

El hombre se ve que va esposado y sentado en la banca que hay en la patrulla, esperando que el oficial por fin logre entrar a la unidad para llevarlo ante las autoridades correspondientes.

Este hecho no pasó desapercibido para algunos vecinos que se asomaron desde sus casas y vieron cómo el policía intentaba abrir la puerta del vehículo.

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