Detienen a mexicano en Alemania con 92 reptiles ocultos en su equipaje 

Equipaje en el Aeropuerto de Colonia, Alemania. Foto: AFP

Un mexicano de 45 años fue interceptado en el aeropuerto de Colonia, Alemania, en septiembre, cuando transportaba más de 90 reptiles, entre ellos 37 serpientes venenosas y 55 lagartos, escondidos en recipientes de plástico, botellas de productos de higiene y calcetines, informaron este jueves 15 de octubre las autoridades aduaneras.

El hombre, bombero de profesión, llamó la atención de los agentes porque parecía nervioso, por lo que fue sometido a una prueba de detección de drogas. El resultado indicó que había consumido cocaína, de acuerdo con la oficina de aduanas de esta ciudad del oeste alemán.

Tras revisar su equipaje, los agentes encontraron los animales en lugar de los estupefacientes que buscaban.

¿Qué reptiles llevaba el mexicano en su equipaje?

Entre los ejemplares localizados había víboras, serpientes de cascabel e iguanas, además de otras especies de lagartos. Los animales estaban distribuidos en distintos recipientes y objetos personales dentro de la maleta.

Foto: AFP.

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Jens Ahland, portavoz de la oficina de aduanas, señaló que el personal del aeropuerto está acostumbrado a encontrar distintos objetos en el equipaje de los viajeros, pero no a localizar tantos reptiles procedentes de México.

La mayoría de los animales estaban vivos cuando fueron encontrados. Sin embargo, alrededor de 30 murieron durante y después del viaje, informó la oficina de aduanas.

Los reptiles que sobrevivieron fueron trasladados a una granja de serpientes ubicada en el centro de Alemania, donde permanecen bajo resguardo.

¿De dónde venía el mexicano y qué dijo a las autoridades?

El hombre había salido de Ciudad de México y viajó a Alemania con una escala en Estambul, Turquía. Ante las autoridades aduaneras, afirmó que había llevado los animales para hacerle un favor a un conocido brasileño.

La oficina de aduanas no precisó en la información difundida cuál era el destino final de los reptiles ni el uso que se pretendía darles.

Tras interceptarlo en el aeropuerto de Colonia, las autoridades alemanas le negaron la entrada al país. El hombre fue repatriado a Estambul al día siguiente de su llegada.

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