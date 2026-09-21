Experto cuestiona que los 59 millones de litros sean huachicol; pide cautela en el tema

Tras el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, el especialista en energía Ramsés Pech pidió no calificar el hecho de manera anticipada como huachicol pues, dijo,todavía debe determinarse el origen del producto y si la documentación utilizada en su traslado fue legítima.

“No podemos estar diciendo que, realmente, 59 millones de litros es de huachicol. Es una cantidad obscena… hay que tener mucho cuidado”, Ramsés Pech, experto en energía

Durante una entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, explicó que la investigación debe revisar toda la trazabilidad del combustible, desde su importación o producción hasta su llegada al centro de almacenamiento.

También destacó la magnitud del volumen asegurado. Según su explicación, 59 millones de litros equivalen aproximadamente a 380 mil o 400 mil barriles, una cantidad cercana al consumo diario de diésel en México.

“Imagínate esa cantidad de litros que en su dado caso fue de dudosa procedencia de importación. La realidad es imposible… No, eso no cabe dentro de mi punto técnico y logístico y legal. No creo que sea concebible”, Ramsés Pech, experto en energía

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