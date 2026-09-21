Sheinbaum confirma que habló con Maru Campos sobre presencia de agentes de EE.UU. en Chihuahua

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes 21 de septiembre que habló con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sobre la presencia de agentes de una agencia estadounidense en un operativo contra el narcotráfico. Señaló que ambas acordaron mantener un trato institucional y que la investigación corresponde a la Fiscalía.

Durante la conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que se estableció que cualquier asunto de coordinación entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de México deberá canalizarse por las vías institucionales correspondientes.

Sheinbaum y Maru Campos acuerdan coordinación institucional

La presidenta indicó que, para los temas de coordinación con el Gobierno de México, la gobernadora de Chihuahua deberá recurrir a la Secretaría de Gobernación, mientras que los asuntos de seguridad se coordinan con el secretario de Seguridad.

Sobre la presencia de elementos de una agencia estadounidense, Sheinbaum señaló que existe una investigación de la Fiscalía.

“Yo le planteé que la Fiscalía tiene su investigación y que en todo caso, pues, eso le corresponde a la Fiscalía, no nos corresponde como Gobierno de México”, dijo la presidenta.

De acuerdo con Sheinbaum, Campos coincidió en que ese asunto corresponde a la Fiscalía.

Sinaloa es ejemplo de que el injerencismo genera violencia: Sheinbaum

Tras su gira de fin de semana por Sinaloa, la presidenta insistió en su postura de que el injerencismo puede generar violencia.

Sheinbaum puso como ejemplo lo ocurrido en ese estado en el contexto de la detención de Ismael el “Mayo” Zambada.

La presidenta sostuvo que una intervención no fortalece a las instituciones nacionales, sino que puede debilitarlas.

“Una injerencia, una intervención no fortalece las instituciones nacionales de seguridad o de otro tipo; al contrario, las debilita”, afirmó.

Sheinbaum señaló que actualmente Sinaloa mantiene índices delictivos importantes, aunque aclaró que esto no significa que no deban detenerse quienes cometen delitos.

La presidenta sostuvo que, cuando existe información de un gobierno extranjero, ésta debe ser utilizada mediante la coordinación con las instituciones nacionales.

En ese sentido, afirmó que Sinaloa es una demostración de que el injerencismo provocó una situación de violencia, al relacionarlo con el rompimiento de un grupo delictivo.

“Cuando se hace así, entonces disminuye la violencia; Sinaloa es una demostración de que el injerencismo, pues provocó con el rompimiento de un grupo delictivo, pues provocó la situación que hoy tenemos”, señaló.

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