Después del 16 de septiembre, ¿cuándo toca el próximo descanso obligatorio en México?

El próximo día de asueto es el tercer lunes de noviembre. Foto: Cuartoscuro.

Después de las fiestas patrias y el descanso obligatorio del 16 de septiembre, los trabajadores en México todavía tendrán otros días de descanso obligatorio durante 2026, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La legislación establece fechas específicas en las que los trabajadores tienen derecho a un descanso obligatorio. Si una persona presta sus servicios durante alguno de estos días, debe recibir el pago correspondiente conforme a lo establecido en la LFT.

¿Cuándo es el próximo descanso obligatorio de 2026?

El próximo descanso obligatorio después del 16 de septiembre será el tercer lunes de noviembre, con motivo de la conmemoración del 20 de noviembre.

Esta fecha forma parte de los días establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que representa uno de los descansos obligatorios que todavía quedan en el calendario de 2026.

Además del descanso de noviembre, todavía queda otra fecha considerada como descanso obligatorio durante el año: el 25 de diciembre.

Por ello, después de las fiestas patrias, los trabajadores todavía tienen dos fechas de descanso obligatorio contempladas por la LFT para lo que resta de 2026:

Tercer lunes de noviembre , por el 20 de noviembre

, por el 20 de noviembre 25 de diciembre

También existe el descanso que determinen las leyes electorales para realizar la jornada electoral de elecciones ordinarias, cuando corresponda.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los descansos?

El artículo 74 de la LFT establece las fechas consideradas como días feriados obligados para los trabajadores.

A lo largo de 2026, el calendario contempla distintas fechas relacionadas con acontecimientos y conmemoraciones nacionales. Entre ellas se encuentra el 16 de septiembre, correspondiente al Día de la Independencia de México.

Una vez pasado este día, el siguiente descanso obligatorio previsto por la legislación será el tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre.

La ley también contempla como descanso obligatorio el 25 de diciembre.

El calendario completo de descansos obligatorios establecidos por la LFT incluye:

1 de enero

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo, por el 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre, por el 20 de noviembre

1 de octubre de cada seis años , cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 25 de diciembre

El que determinen las leyes electorales para realizar la jornada electoral de elecciones ordinarias

¿Cuánto deben pagarte si trabajas en un descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo también establece el pago que corresponde a quienes trabajan durante un día de descanso obligatorio.

De acuerdo con la información proporcionada, el trabajador debe recibir el salario correspondiente al descanso obligatorio, además de un salario doble por el servicio prestado.

En términos prácticos, esto representa un pago equivalente a tres salarios diarios por esa jornada.

Es decir, si una persona debe trabajar durante uno de los días considerados como descanso obligatorio, el pago incluye el salario que corresponde por ese día y una cantidad adicional equivalente a dos salarios por el trabajo realizado.

Por ello, el próximo descanso obligatorio de 2026 después de las fiestas patrias será el correspondiente al tercer lunes de noviembre, establecido por la LFT con motivo del 20 de noviembre.

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