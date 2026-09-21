¿Qué hacer antes, durante y después de un huracán? Guía para protegerte

Foto: Carlos Carbajal / Cuartoscuro

Es importante saber qué medidas preventivas y acciones puedes realizar antes, durante y después de un huracán si vives en alguna de las zonas de riesgo en México. Entre las medidas, destaca la de tener un kit de emergencia.

La Depresión Tropical Diecisiete-E se intensificó al sur de Colima y Michoacán el 20 de septiembre, hasta convertirse en la tormenta tropical Polo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Es posible que la tormenta se fortalezca hasta convertirse en un huracán de categoría 4 el 23 de septiembre, con vientos de 205 kilómetros por hora, lo que genera dudas sobre qué hacer durante este fenómeno.

¿Qué hacer antes de un huracán?

Protección Civil recomienda elaborar un plan preventivo con familiares y vecinos en las zonas propensas al impacto de huracanes.

Principales medidas preventivas

Informarse en canales oficiales de emergencia

Identificar refugios temporales cercanos

Definir rutas de evacuación

Reparar techos, paredes y ventanas

Tener documentos importantes protegidos en bolsas de plástico

De igual forma, es importante tener una mochila o kit de emergencia con:

Agua embotellada

Alimentos enlatados o no perecederos

Botiquín de primeros auxilios

Documentos personales y de propiedad

Linterna con baterías de repuesto

Radio de pilas

Además, la UNAM ha emitido las siguientes recomendaciones por alerta de huracán:

Cargar completamente celulares y dispositivos de comunicación, en caso de interrupciones en el suministro eléctrico.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las próximas 24 a 48 horas, especialmente en zonas costeras y montañosas.

No intentar cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece.

Seguir únicamente fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua y Protección Civil, y no difundir rumores.

¿Qué hacer durante un huracán?

Durante el paso del huracán, Protección Civil pide mantener la calma y seguir únicamente información oficial transmitida por radio u otros medios de comunicación.

Además, es importante:

Permanecer dentro de casa o refugio

Alejarse de puertas y ventanas

Desconectar aparatos eléctricos

Cerrar llaves de gas y agua

Utilizar lámparas de pilas y evitar velas o veladoras

Es importante tranquilizar a niñas, niños y personas adultas mayores para evitar riesgos por nerviosismo o pánico.

¿Qué hacer después de un huracán?

Tras el paso del fenómeno, Protección Civil recomienda estar atento a las indicaciones oficiales y revisar las condiciones de seguridad antes de retomar actividades normales.

Medidas importantes

Hervir el agua antes de consumirla.

Reportar personas lesionadas a servicios de emergencia.

Revisar que alimentos y agua estén en buen estado.

Secar aparatos eléctricos antes de conectarlos.

Utilizar zapatos cerrados.

Verificar daños en la vivienda antes de permanecer en ella.

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