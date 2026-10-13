Se forma tormenta tropical Trudy; podría convertirse en huracán este fin de semana

Trudy podría ser huracán categoría 4 esta semana. Foto: AFP/Getty

La tormenta tropical Trudy se formo en el océano Pacífico, frente a las costas del sur de México, a partir de la depresión tropical Veintiuno-E. El ciclón podría convertirse en huracán y alcanzar, incluso, la categoría 4 durante esta semana.

El sistema mantiene en vigilancia a las autoridades por el riesgo de lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado. Sin embargo, la trayectoria y la intensidad previstas pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales.

⚠️ Esta tarde, se formó la #TormentaTropical #Trudy en el #Pacífico. Toda la información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/25DiEAItRn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

Jalisco pide mantenerse alerta ante la evolución de Trudy

La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco pidió a la población mantenerse informada a través de Jalisco Alerta y de las redes oficiales del organismo, ante la evolución de los sistemas ciclónicos en el Pacífico.

De acuerdo con el reporte compartido por las autoridades estatales, el sistema se encontraba a unos 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, mientras avanzaba hacia el noroeste a 13 km/h.

Aviso por #CiclónTropical |🌀 Nuevo ciclón tropical en el Pacífico mexicano.



⚠️El sistema se intensificó a tormenta tropical #Trudy y se localiza a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.



🌬️Vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h.

↖️Se desplaza al noroeste a 13… — Jalisco Alerta (@jaliscoalerta_) October 13, 2026

Estas cifras corresponden al reporte proporcionado y pueden variar conforme se actualicen los avisos meteorológicos. El Centro Nacional de Huracanes identificó el sistema como la depresión tropical Veintiuno-E en su aviso de la mañana del martes 13 de octubre.

¿Cuál sería la trayectoria del huracán Trudy en el Pacífico?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema se fortalezca durante los próximos días hasta ser huracán.

Foto: NHC

La trayectoria prevista señala los siguientes puntos:

Martes 13 de octubre: tormenta tropical Trudy

tormenta tropical Trudy Miércoles 14 de octubre: alcanzaría la categoría 1 de huracán

alcanzaría la categoría 1 de huracán Jueves 15 de octubre: podría intensificarse a huracán categoría 3

podría intensificarse a huracán categoría 3 Viernes 16 de octubre: el pronóstico contempla que llegue a la categoría 4

el pronóstico contempla que llegue a la categoría 4 Sábado 17 de octubre: podría mantenerse como huracán categoría 4

podría mantenerse como huracán categoría 4 Domingo 18 de octubre: se prevé un posible debilitamiento a categoría 3

Estas fechas, categorías y ubicaciones son estimaciones de pronóstico. La evolución del sistema dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

Trayectoria de Trudy en el pacífico. Foto: Windy

¿Qué riesgos representa el posible huracán Trudy para México?

El Centro Nacional de Huracanes advierte que existe un riesgo creciente de impactos asociados con el viento, las lluvias y la marejada ciclónica a medida que el sistema se intensifique y se acerque a la costa suroeste y centro-oeste de México.

No obstante, todavía es pronto para determinar con precisión dónde y con qué intensidad se presentarían los efectos.

Foto: HNC

Aunque el centro del ciclón no toque tierra, sus bandas nubosas pueden ocasionar lluvias y otras afectaciones en zonas costeras.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, así como seguir las indicaciones oficiales.

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