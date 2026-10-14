Amílcar Olán está ubicable si la FGR lo requiere: García Harfuch

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el empresario Amílcar Olán está ubicable en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo requiera, ante los señalamientos que lo relacionan con Iván Cazarín Molina, alias el “Tanque”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario explicó que cualquier persona que tenga vínculos con el “Tanque”, detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, podría ser investigada. Aclaró que corresponde a la FGR determinar qué personas están incluidas en las investigaciones y dar a conocer los avances.

García Harfuch confirma que Amílcar Olán está ubicable

Luego de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política del Senado, García Harfuch fue cuestionado sobre la situación del empresario y su posible relación con el detenido.

El secretario de Seguridad señaló que, de acuerdo con los reportes más recientes, Amílcar Olán puede ser localizado por las autoridades.

“Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes está ubicable, sí”.

También explicó que las investigaciones relacionadas con Iván Cazarín Molina pueden incluir a otras personas si existen elementos que las vinculen con el caso.

“Si tiene que ver alguna otra persona como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado, pero ya le corresponde a la Fiscalía General de la República darlo a conocer”.

¿Qué dijo Harfuch sobre los audios relacionados con el “Tanque”?

García Harfuch también habló sobre los audios difundidos en los que presuntamente se escucha a Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar Olán, mencionar comunicaciones con Iván Cazarín Molina.

El funcionario explicó que las autoridades tuvieron conocimiento de las primeras grabaciones a través de los medios de comunicación, en el contexto de la detención del presunto líder criminal.

“Ahí es donde tuvimos conocimiento por medio de comunicación de los primeros audios”.

El secretario señaló que las grabaciones están relacionadas con las líneas de investigación que se revisan tras la captura del “Tanque”.

FGR tiene a su cargo las investigaciones del caso

Iván Cazarín Molina, alias el “Tanque”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, y es identificado como líder regional de un grupo criminal con operaciones en Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

García Harfuch reiteró que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre las carpetas de investigación y las personas que puedan estar involucradas.

Sobre el número de investigaciones abiertas, indicó:

“Yo pido la información a FGR y con gusto se las compartimos”.

Por ahora, el funcionario no confirmó que Amílcar Olán esté formalmente investigado, pero dejó abierta esa posibilidad si las indagatorias encuentran elementos que lo relacionen con el detenido.

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