Gobierno de Tamaulipas confirma que no tiene contratos con empresas señaladas por EE. UU.

Contratistas fueron señalados por Estados Unidos. Foto: Gobierno de Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas aseguró que no tiene contratos ni convenios vigentes con las 11 empresas y cuatro personas físicas incluidas esta semana en las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya informó que realizó una revisión de los padrones de proveedores y contratistas del estado y concluyó que ninguna de las personas y empresas señaladas por las autoridades estadounidenses ha mantenido relación contractual con el Ejecutivo estatal desde el inicio de la actual administración, el 1 de octubre de 2022.

Revisaron proveedores y contratistas

De acuerdo con el posicionamiento difundido por el Gobierno estatal, la verificación incluyó los registros de proveedores de bienes y servicios, así como de contratistas de obra pública.

Tras la revisión, las autoridades señalaron que tampoco existe registro de estas personas físicas o morales dentro de los padrones oficiales durante los cuatro años que abarca la actual administración.

Las designaciones dadas a conocer por Estados Unidos involucran a empresas y personas con domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.

Ordenan prevenir futuras contrataciones

Además de descartar vínculos contractuales, el gobierno estatal informó que tomó medidas preventivas para evitar cualquier relación futura con las personas y empresas señaladas.

Para ello, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias estatales a impedir nuevas inscripciones, adjudicaciones o contrataciones con las personas físicas y morales incluidas en las designaciones estadounidenses.

La medida también aplicará para compañías en las que participen las personas señaladas por la OFAC.

Ofrecen colaboración con autoridades federales

El Gobierno tamaulipeco señaló que mantendrá colaboración con las autoridades federales mexicanas que den seguimiento al caso.

Asimismo, expresó su disposición para proporcionar información a las instancias competentes en caso de que sea requerida como parte de las investigaciones o revisiones relacionadas con las designaciones anunciadas por Estados Unidos.

La administración estatal sostuvo que sus procesos de contratación se realizan conforme a la ley y reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.

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