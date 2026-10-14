¿Quién es Katie Zacharia? Critican a la nueva vocera de la Casa Blanca tras su debut

Zacharia recibió críticas por su primer conferencia de prensa. Foto: Reuters

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, apenas lleva unos días en el cargo y ya enfrenta una ola de críticas tras su primera conferencia ante los medios, un encuentro que duró apenas 14 minutos y que estuvo marcado por un error viral, preguntas sin responder y acusaciones de convertir el espacio en una plataforma de campaña política.

Zacharia asumió el cargo tras la salida de Karoline Leavitt y tuvo su debut oficial el martes. Sin embargo, en redes sociales y medios estadounidenses la conversación no se centró en los anuncios de la administración de Donald Trump, sino en varios momentos incómodos durante su presentación.

The new press secretary Katie Zacharia referred to her husband as the "president" in her first briefing. pic.twitter.com/jPWpnXcFGU — The Independent (@Independent) October 13, 2026

¿Quién es Katie Zacharia?

Antes de llegar a la Casa Blanca, Zacharia trabajó como asesora de comunicaciones de Truth Social y de Trump Media & Technology Group. También se desempeñó brevemente como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Es abogada, colaboradora frecuente de medios conservadores como Fox News y Newsmax, y anteriormente trabajó con grupos políticos vinculados al entorno republicano.

Además, realizó prácticas en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.

El error que se volvió viral

La polémica comenzó casi al final de su primera conferencia.

Al responder una pregunta sobre cómo combinará el trabajo con la crianza de sus cuatro hijos, Zacharia habló de su familia y, en medio de la respuesta, se equivocó al referirse a su esposo.

“Mi presidente, perdón, mi marido”.

La frase provocó risas entre los periodistas presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Critican duración y formato de la conferencia

Otro aspecto que generó comentarios fue la duración del encuentro.

La conferencia terminó después de pocos minutos y únicamente incluyó preguntas de tres medios antes de que Zacharia anunciara que Trump respondería posteriormente a la prensa durante un viaje a Alaska.

Además, varios analistas señalaron que una parte importante de su mensaje inicial estuvo dedicada a elogiar al presidente y a destacar actividades de campaña republicanas rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

WH Press Secretary Katie Zacharia delivers her opening remarks at first press briefing: "I have wanted to work for him for a very long time. I am looking forward to working with each of you as well, especially as we are in the middle of the midterm blitz." pic.twitter.com/aTNHbqc6lM — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

De hecho, llegó a describir a Trump como “el presidente más cercano a la familia que hemos tenido”, una expresión que fue retomada por críticos que consideran que el espacio se utilizó más para promover al mandatario que para informar sobre decisiones de gobierno.

También recibió críticas de republicanos

Las reacciones negativas no llegaron únicamente desde sectores opositores.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, incluso dentro de la propia administración hubo voces que cuestionaron el arranque de Zacharia.

Un funcionario citado de forma anónima afirmó que la nueva portavoz necesita mejorar rápidamente su desempeño para consolidarse en el cargo.

Además, el periodista Aaron Rupar y otros comentaristas criticaron su capacidad de comunicación durante la conferencia, mientras que algunos simpatizantes republicanos minimizaron el error y defendieron su presentación.

Sustituye a Karoline Leavitt

Zacharia llega al cargo después de la renuncia de Karoline Leavitt, quien dejó la vocería a finales de agosto argumentando que deseaba pasar más tiempo con su familia.

Según reportes de CNN, Trump consultó a Leavitt antes de nombrar a su reemplazo.

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