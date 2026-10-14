Sargazo, inseguridad y más impuestos: la “tormenta perfecta” que amenaza al Caribe Mexicano

Sargazo e inseguridad amenazan al Caribe mexicano. Foto: Cuartoscuro

Una “tormenta perfecta” amenaza al turismo del Caribe Mexicano. A la inseguridad y el sargazo se suma el aumento del Derecho de No Residente (DNR) para turistas extranjeros en 2027, una medida que hoteleros consideran un riesgo para la competitividad de los destinos.

La Ley de Derechos aprobada este martes en la Cámara de Diputados contempla elevar el cobro de 983 a mil 158 pesos, un incremento de 175 pesos, equivalente a 17.8%, de acuerdo con cifras del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.

Hoteleros advierten impacto en la competitividad

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, señaló que el aumento encarece los destinos y cuestionó que la propuesta no establezca una cantidad específica para la promoción turística institucional.

El representante hotelero ejemplificó que cuatro viajeros pagarían 4 mil 632 pesos por ingresar a México. Según sus declaraciones, el cobro equivaldría a unos 60 dólares, mientras que otros destinos del Caribe cobran alrededor de 10 dólares.

Ortiz Mena recordó que el DNR fue creado para financiar la promoción institucional, pero afirmó que perdió ese propósito con la desaparición del Consejo de Promoción Turística en 2018.

Rodrigo de la Peña, de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, advirtió que destinar recursos a otras áreas sin fortalecer la promoción puede afectar la llegada de visitantes.

“Porque se ha destinado a Sedena, a migración, a muchas otras que son importantes, sin duda, pero si no alimentamos la promoción que es la gasolina para la llegada de turistas, nos estamos dando un balazo en el pie para que vengan más turistas”, Rodrigo de la Peña, Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres

Por su parte, Beatriz Tinajero, presidenta de la Asociación de Hoteles de Cozumel, cuestionó cuánto de lo recaudado por el turismo regresa a los destinos que generan esos ingresos.

Sectur defiende el uso de los recursos

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, explicó que los recursos permitirán mejorar la tecnología y los procesos migratorios de entrada y salida de visitantes.

La funcionaria aseguró que mantendrá el diálogo con el sector hotelero y afirmó que existe comunicación mensual para escuchar sus planteamientos y trabajar en conjunto.

“Cada uno expresa sus motivos, siempre lo he dicho, en libertad de expresión y tienen una secretaria que trabaja cada mes con ellos. Nos escuchamos, trabajamos en conjunto y vamos por más, esto es lo que hay”, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

En San Lázaro, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, aclaró el destino de estos recursos.

“Poder aumentar la tecnología, migración, la entrada y salida de visitantes, así como un sistema que el Instituto nacional de Migración lo va a explicar, muy de primer mundo, y esto también es parte de la evolución de turismo en nuestro país”. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

Menos visitantes y millones de pesos en pérdidas

Entre enero y agosto de 2026, el Caribe Mexicano registró 553 mil 904 pasajeros menos que en el mismo periodo de 2025, según el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. La caída equivale a una reducción de 544 millones 487 mil 632 pesos en captación, de acuerdo con sus estimaciones.

En Quintana Roo, la actividad turística involucra 140 mil habitaciones de hotel y 350 mil trabajadores, cuyas fuentes de empleo dependen de un sector que enfrenta múltiples presiones.

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