Conferencia de Claudia Sheinbaum. Foto: cortesía

México pondrá en marcha en enero de 2027 el Servicio Universal de Salud (SUS), un esquema que permitirá recibir algunos servicios médicos sin importar a qué institución de salud estén afiliados los pacientes y que arrancará con 6 mil 710 consultorios de atención primaria, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que el nuevo modelo también contará con un centro de atención telefónica y una aplicación móvil para atender necesidades de salud de la población.

Los primeros 6 mil 710 consultorios forman parte de una meta de 12 mil 750 en todo el país.

¿Cómo funcionará el Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con la presidenta, el nuevo esquema comenzará con algunos servicios médicos que podrán ser atendidos en las tres instituciones de salud, independientemente de la derechohabiencia de los pacientes.

Además, los consultorios de atención primaria contarán con:

Un médico o una enfermera con licenciatura a cargo, dependiendo de la localidad.

Un centro de atención telefónica al que podrán comunicarse tanto médicos como pacientes.

Una aplicación móvil de atención a la salud.

44 equipos y piezas de mobiliario estandarizados en cada consultorio.

Sheinbaum señaló que tanto los consultorios como el centro de atención telefónica y la aplicación comenzarán a funcionar en enero de 2027.

¿Cómo serán los nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud?

La instalación y adecuación de los consultorios se realiza mediante el programa La Clínica es Nuestra, a través del cual los vecinos forman comités ciudadanos que reciben y administran los recursos para mejorar los espacios de atención médica.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que, en las 24 entidades donde opera el IMSS Bienestar, se han realizado 5 mil 325 asambleas comunitarias, lo que representa un avance de 93.78%.

En estas reuniones han participado cerca de 200 mil personas.

Hasta el momento, también se han entregado 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar, en las que se depositarán los recursos para acondicionar los consultorios.

El dinero podrá utilizarse para realizar mejoras como:

Pintura e impermeabilización

Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias

Rampas y barandales para facilitar el acceso

Climatización de los espacios

Instalación de techumbres, bardas y cercos

Buscan médicos para los nuevos consultorios; ofrecen apoyos cercanos a 20 mil pesos

Como parte de la puesta en marcha del Servicio Universal de Salud, el Gobierno federal mantiene abierta la convocatoria para incorporar profesionales de la salud a los nuevos consultorios.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que hasta el momento se han registrado 82 mil profesionales interesados.

De ellos, 4 mil 310 ya fueron asignados a un consultorio y comenzaron su capacitación.

Los profesionales seleccionados recibirán un apoyo económico, que en el caso de los médicos será de alrededor de 20 mil pesos, además de contar con cobertura del IMSS.

Médicos jubilados podrán participar sin perder su pensión

La convocatoria también está abierta a profesionales de la salud jubilados, quienes podrán incorporarse al programa sin perder su pensión.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y realizar su registro en el portal oficial: https://www.sus.gob.mx/convocatoria.

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